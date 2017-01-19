HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'a beraat kararÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" davasÄ±nda beraat kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, Mardin'in Midyat Ä°lçesinde açÄ±lan, 'Terör örgütü propagandasÄ± yapma' davasÄ±nda beraat kararÄ± verildi.

DAVAYA DEVAM EDÄ°LDÄ°

DiyarbakÄ±r'da sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, geçen yÄ±l ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilçesinde hendek-barikat operasyonlarÄ± nedeniyle sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilirken yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan dolayÄ±, Mardin'in Midyat Ä°lçesi AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü propagandasÄ± yapma' suçundan açÄ±lan davaya bugün devam edildi.

SEGBÄ°S YOLUYLA KATILDI

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve avukatlarÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Selahattin DemirtaÅŸ da Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi yoluyla katÄ±ldÄ±.

Ä°LK BERAAT KARARI OLDU

DemirtaÅŸ ve avukatlarÄ±n savunmasÄ±ndan sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, 'suçun yasal unsurlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan' beraat kararÄ± verdi. Bu, hakkÄ±nda 102 fezleke bulunan ve dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanan DemirtaÅŸ için verilen ilk beraat oldu.