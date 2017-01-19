Aylin NazlÄ±aka kendisini Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne bÃ¶yle kelepÃ§eledi

Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, TBMM Genel Kuruluâ€™nda kendisini kelepÃ§e ile kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi

TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±, Aylin NazlÄ±aka’nÄ±n kendisine söz verilmeden kürsüye geldiÄŸini belirterek, oturuma ara verdi. NazlÄ±aka’nÄ±n kelepçeli eyleminin ardÄ±ndan Meclis’te tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.AranÄ±n ardÄ±ndan oturumu açan BahçekapÄ±lÄ±, NazlÄ±aka’nÄ±n eyleminin devam etmesi üzerine oturuma 45 dakika ara verdi.DayanabildiÄŸimi kadar burada kalacaÄŸÄ±m dediÄŸi belirtilen NazlÄ±aka’nÄ±n milletvekillerine, “Tek adam diktasÄ±na hayÄ±r demek, cumhuriyet deÄŸerlerinin yok edilmesine karÅŸÄ± çÄ±kmak, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile meclise vurulacak kelepçeye tepki olarak kendimi kürsüye kilitliyorum” dediÄŸi öÄŸrenildi.