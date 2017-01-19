Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/01/2017 20:03

MHP lideri BahÃ§eli referandum kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olacaktÄ±r dedi

devlet bahÃ§eli

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin"Birinci turdaki genel eÄŸilim ikinci turda da aynÄ±sÄ± ile devam etmektedir. Bunun yorumu ÅŸudur: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi millet huzuruna çÄ±kabilecek bir yola girmiÅŸtir. Referandum bu gidiÅŸatla kaçÄ±nÄ±lmaz olacaktÄ±r." dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta göz kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi

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