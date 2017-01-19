Eski CHP Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini neden kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, MHP'li vekilleri hayÄ±r" demeye Ã§aÄŸÄ±rmak iÃ§in kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elediÄŸini belirtti.

Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, kendisini TBMM Genel Kurulunda kürsüye kelepçelemesiyle ilgili, "Bu eylem hakkÄ±nÄ± kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Bu yasaya 'hayÄ±r' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim." dedi.

"TOPLUMA VE DÜNYAYA MESAJ VERMEK Ä°STEDÄ°M"

NazlÄ±aka, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kendisini Genel Kurul kürsüsüne kelepçeleyerek topluma ve tüm dünyaya mesaj vermek istediÄŸini söyledi. "AslÄ±nda bu kelepçe Meclise vurulan kelepçeyi temsil ediyor." diyen NazlÄ±aka, kürsüden konuÅŸma taleplerinin reddedildiÄŸini belirtti. NazlÄ±aka, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu eylem hakkÄ±nÄ± kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Son dönemde MHP'li seçmen tarafÄ±ndan telefon, elektronik posta ve sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mesajlar alÄ±yorum. Kürsüden baÅŸta SayÄ±n Bahçeli olmak üzere MHP milletvekillerine seslendim. Bu yasaya 'hayÄ±r' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim.

"DEVAM ETTÄ°RME KONUSUNDA KARARLIYIM"

Tamamen samimi bir eylemdi. Demokratik bir haktÄ± ve sonun kadar da devam ettirme konusunda kararlÄ±ydÄ±m. Buna göre de kendimi hem zihinsel hem bedensel hazÄ±rladÄ±m. Uzun saatler sürebilir diyerek ona göre tedbirli davrandÄ±m. Maalesef AKP'nin kadÄ±n milletvekilleri tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak önce birisi kollarÄ±mÄ± tuttu, arkasÄ±ndan da çekiÅŸtirildim. AKP'li Ä°nceöz, getirdiÄŸi tornavidayla mikrofonlarÄ± bir arada tutan baÄŸlantÄ± yerlerini söktü ve bileklerim serbest kaldÄ±." CHP Ä°stanbul Milletvekili Åžafak Pavey de kuliste yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Arbedede Antalya Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, HDP Milletvekili Burcu HanÄ±mÄ±n saçÄ±nÄ± çekti beni de itti, vurmaya da kalktÄ±. Daha sonra ben yere düÅŸtüm. Daha sonra baÅŸka saldÄ±rÄ±lar da oldu. Bu saldÄ±rÄ±, anayasa teklifini geçirdikten sonra yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gösteriyor." dedi.