Meclis'te Ã§Ä±kan kadÄ±n kavgasÄ±nda AKP'li GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ hastanelik oldu

Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n MHP'li vekillere seslenmesinin ardÄ±ndan kadÄ±nlar arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. AKP vekili GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ kavgada hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Aylin NazlÄ±aka, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda kendini Meclis kürsüsündeki mikrofanlara kelepçeledi. Uzun süre kürsüden inmeyi reddeden NazlÄ±aka'ya kadÄ±n milletvekilleri müdahale etti. Müdahale sÄ±rasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. YaÅŸanan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±kta Ak partili Gökcen ÖzdoÄŸan Enç boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldÄ±rldÄ±. HDP'li meclis baÅŸkanvekili Pervin Buldan da, kavga sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ± ve Meclis revirine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. NazlÄ±aka'nÄ±n kelepçeli eylemi sonrasÄ± çÄ±kan arbedede CHP Milletvekili Åžafak Pavey'in de protezi çÄ±ktÄ±.