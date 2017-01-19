Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/01/2017 21:14

Meclisteki kavgada protezi Ã§Ä±kan Åžafak Pavey olay anÄ±nÄ± anlattÄ±


Kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n MHP'li vekillere seslenmesinin ardÄ±ndan TBMM Genel Kurulu'nda arbede yaÅŸandÄ±. Kavgada protezi Ã§Ä±kan CHP Milletvekili Åžafak Pavey, "GÃ¶zleri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geÃ§tikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gÃ¶steriyor. Ben kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n oradaydÄ±m" dedi.

BaÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Aylin NazlÄ±aka, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda kendini Meclis kürsüsündeki mikrofanlara kelepçeledi. Uzun süre kürsüden inmeyi reddeden NazlÄ±aka'ya kadÄ±n milletvekilleri müdahale etti. Müdahale sÄ±rasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. YaÅŸanan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±kta Ak partili Gökcen ÖzdoÄŸan Enç boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldÄ±rldÄ±. HDP'li meclis baÅŸkanvekili Pervin Buldan da, kavga sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ± ve Meclis revirine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

PAVEY YAÅžADIKLARINI ANLATTI

NazlÄ±aka'nÄ±n kelepçeli eylemi sonrasÄ± çÄ±kan arbedede CHP Milletvekili Åžafak Pavey'in de protezi çÄ±ktÄ±.Pavey olay sonrasÄ±, yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Gözleri dönmüÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydÄ±m. AKP Antalya Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarÄ±nÄ± çektiler. Enç, beni itti, yere düÅŸtüm. DiÄŸer vekili saçÄ±ndan sürüklediler. Gözleri dönmüÅŸ gibi hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Zaten görüntülerde de bunlarÄ± göreceksiniz."

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Kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen NazlÄ±aka'ya AKP'li kadÄ±n vekillerden sert mÃ¼dahale

MHP'li vekillerin referandumda "hayÄ±r" oyunu kullanmalarÄ± iÃ§in Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyerek eylem yapan BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'ya AKP'li kadÄ±n vekiller saldÄ±rÄ±nca arbede Ã§Ä±ktÄ±.


Meclis'te Ã§Ä±kan kadÄ±n kavgasÄ±nda AKP'li GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ hastanelik oldu

Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n MHP'li vekillere seslenmesinin ardÄ±ndan kadÄ±nlar arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. AKP vekili GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ kavgada hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.


Eski CHP Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini neden kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, MHP'li vekilleri hayÄ±r" demeye Ã§aÄŸÄ±rmak iÃ§in kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elediÄŸini belirtti.