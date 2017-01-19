Meclisteki kavgada protezi Ã§Ä±kan Åžafak Pavey olay anÄ±nÄ± anlattÄ±

Kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n MHP'li vekillere seslenmesinin ardÄ±ndan TBMM Genel Kurulu'nda arbede yaÅŸandÄ±. Kavgada protezi Ã§Ä±kan CHP Milletvekili Åžafak Pavey, "GÃ¶zleri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geÃ§tikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gÃ¶steriyor. Ben kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n oradaydÄ±m" dedi.

BaÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Aylin NazlÄ±aka, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda kendini Meclis kürsüsündeki mikrofanlara kelepçeledi. Uzun süre kürsüden inmeyi reddeden NazlÄ±aka'ya kadÄ±n milletvekilleri müdahale etti. Müdahale sÄ±rasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. YaÅŸanan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±kta Ak partili Gökcen ÖzdoÄŸan Enç boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldÄ±rldÄ±. HDP'li meclis baÅŸkanvekili Pervin Buldan da, kavga sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ± ve Meclis revirine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

PAVEY YAÅžADIKLARINI ANLATTI

NazlÄ±aka'nÄ±n kelepçeli eylemi sonrasÄ± çÄ±kan arbedede CHP Milletvekili Åžafak Pavey'in de protezi çÄ±ktÄ±.Pavey olay sonrasÄ±, yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Gözleri dönmüÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydÄ±m. AKP Antalya Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarÄ±nÄ± çektiler. Enç, beni itti, yere düÅŸtüm. DiÄŸer vekili saçÄ±ndan sürüklediler. Gözleri dönmüÅŸ gibi hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Zaten görüntülerde de bunlarÄ± göreceksiniz."