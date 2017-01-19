Kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyen NazlÄ±aka'ya AKP'li kadÄ±n vekillerden sert mÃ¼dahale

MHP'li vekillerin referandumda "hayÄ±r" oyunu kullanmalarÄ± iÃ§in Meclis'te kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyerek eylem yapan BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'ya AKP'li kadÄ±n vekiller saldÄ±rÄ±nca arbede Ã§Ä±ktÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci tur görüÅŸmeleri dün akÅŸam baÅŸladÄ±. DeÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda 1 dakikalÄ±k söz talebi karÅŸÄ±lanmayan BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini kürsüye kelepçeledi. TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± birleÅŸime ara verdi. NazlÄ±aka'nÄ±n protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardÄ±ndan AKP'li kadÄ±n milletvekilleri kürsüye gelerek NazlÄ±aka'nÄ±n etrafÄ±nÄ± sardÄ±. Bu sÄ±rada tartÄ±ÅŸma büyüdü ve arbede yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. ÇÄ±kan arbededen dolayÄ± NazlÄ±aka'nÄ±n kolundan yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Bu sÄ±rada CHP'li Åžafak Pavey yere düÅŸtü. Aylin NazlÄ±aka muhalefet kulisine çÄ±karÄ±ldÄ±. Öte yandan genel kurula ara verildi ve gazeteciler de salondan çÄ±karÄ±ldÄ±.

NAZLIAKA'DAN Ä°LK AÇIKLAMA

CHP'li milletvekillerinin desteÄŸiyle sakinleÅŸmeye çalÄ±ÅŸan NazlÄ±aka, 'AcÄ± olan bana müdahale edenler AK Partili kadÄ±n vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadÄ±nlar yok sayÄ±lÄ±yorduk, oy bile veremiyorduk. OnlarÄ±n da bizlerin de Meclis'te olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Cumhuriyet rejimini deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SaçlarÄ±mÄ± çektiler, Åžafak HanÄ±m yere düÅŸtü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptÄ±m.' dedi.

CHP'LÄ° PAVEY: GÖZLERÄ° DÖNMÜÅž GÄ°BÄ° SALDIRDILAR

Yere düÅŸen CHP'li Åžafak Pavey ise ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:Gözleri dönmüÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydÄ±m. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarÄ±nÄ± çektiler. Enç, beni itti, yere düÅŸtüm. DiÄŸer vekili saçÄ±ndan sürüklediler. Gözleri dönmüÅŸ gibi hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Zaten görüntülerde de bunlarÄ± göreceksiniz.

GÖÄžSÜNE ÅžÄ°DDETLÄ° DARBE ALAN HDP'LÄ° BULDAN HASTANEYE KALDIRILIYOR

HDP'li vekil Pervin Buldan göÄŸsüne aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli darbeden sonra tedavi için hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. HDP'li vekiller Buldan'Ä±n kalp ritminde sorun olduÄŸunu belirtti.

CHP'LÄ° MELÄ°KE BASMACININ KOLUNDAN YARALANDI

ÇÄ±kan arbede sonrasÄ± CHP Denizli milletvekili Melike BasmacÄ±'nÄ±n da kolu incindi. Ä°lk müdahale Meclis ilk yardÄ±m merkezinde yapÄ±ldÄ±.KavganÄ±n ardÄ±ndan yeniden açÄ±ldÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özel'den TBMM BaÅŸkanvekili'ne: KÄ±nayÄ±n

"Parlamento'nun ara verdiÄŸi sÄ±rada, tutanak yokken herhangi müeyyede uygulanamayacaÄŸÄ± için, fiziki engeline raÄŸmen orada yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸan Åžafak Pavey'e ve kadÄ±n vekillere müdahale edildi. BaÅŸkanvekili olarak kÄ±namanÄ±zÄ± dilerdim" dedi

TBMM BaÅŸkanvekili'nden açÄ±klama

"Hepimizi çok etkiledi. Benim de maÄŸdur olduÄŸum pek çok konu oldu. Üzgünüm, üzgünüm " dedi.