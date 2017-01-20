Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda 8., 9., 10. ve 11. maddeler yapÄ±lan oylama sonucunda kabul edildi

8'inci maddeye göre, AnayasanÄ±n, "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerine" iliÅŸkin maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor ve cumhurbaÅŸkanÄ±na "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getiriliyor.Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yürütme yetkisi de veriliyor.CumhurbaÅŸkanÄ±, "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliÄŸini temsil edecek, anayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n düzenli ve uyumlu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.Gerekli gördüÄŸü takdirde, yasama yÄ±lÄ±nÄ±n ilk günü TBMM'de açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak. Ülkenin iç ve dÄ±ÅŸ siyaseti hakkÄ±nda Meclise mesaj verecek.CumhurbaÅŸkanÄ±, kanunlarÄ± yayÄ±mlayacak ve kanunlarÄ± tekrar görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. KanunlarÄ±n, TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya ÅŸekil veya esas bakÄ±mÄ±ndan aykÄ±rÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davasÄ± açacak.

TEKLÄ°FÄ°N 9'UNCU MADDESÄ° DE KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 9'uncu maddesi 341 oyla kabul edildi Maddeye göre, cumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸecek ve üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verebilecek. SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, TBMM'deki partilerin güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan, her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek. Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 10 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararÄ± alabilecek.

- YÜCE DÄ°VAN YARGILAMASI 3 AY Ä°ÇÄ°NDE TAMAMLANACAK

Yüce Divan yargÄ±lamasÄ± 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylÄ±k ek süre verilecek, yargÄ±lama bu sürede kesin olarak sonlandÄ±rÄ±lacak.

HakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilen cumhurbaÅŸkanÄ± seçim kararÄ± alamayacak. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevde bulunduÄŸu sürede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

10. MADDE DE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa teklifinde 2. tur görüÅŸmeleri sürüyor. 10. madde 340 oy ile kabul edildi.

TEKLÄ°FÄ°N 10'UNCU MADDESÄ°

Maddeye göre, cumhurbaÅŸkanÄ±, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± halinde 45 gün içinde cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yapÄ±lacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak.

Genel seçime bir yÄ±l ve daha az kalmÄ±ÅŸsa, TBMM seçimi de cumhurbaÅŸkanÄ± seçimiyle yenilenecek.Genel seçime bir yÄ±ldan fazla kalmÄ±ÅŸsa, seçilen cumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaÅŸkanÄ± açÄ±sÄ±ndan bu süre dönemden sayÄ±lmayacak. TBMM Genel Seçimlerinin olacaÄŸÄ± tarihte her iki seçim birlikte yapÄ±lacak.CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hastalÄ±k ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrÄ±lmasÄ± hallerinde, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± yerine vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak.CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliÄŸine sahip olanlar arasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve görevden alÄ±nacak. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, TBMM'de ant içecek.Milletvekilleri, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakan olarak atanÄ±rlarsa üyelikleri sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

11. MADDE 342 OYLA KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 481 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 342 kabul, 135 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 1 oy çekimser, 3 oy boÅŸ çÄ±ktÄ±.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken partilerinin milletvekilleriyle fotoÄŸraf çektirdi. Teklifin 11'inci maddesine göre, TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi birlikte gerçekleÅŸtirilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci döneminde Meclis tarafÄ±ndan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaÅŸkanÄ± bir defa daha aday olabilecek. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n göreve baÅŸlamasÄ±na kadar devam edecek. Bu ÅŸekilde seçilen Meclis ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süreleri de 5 yÄ±l olacak.