CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu halk buna kesinlikle hayÄ±r diyecektir dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dün Fox TV’de özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

KAYGILARIMI PAYLAÅžTIM

“(Bahçeli ile görüÅŸme) GörüÅŸme gayet güzel, samimi bir ortamda geçti. Önce biraz sohbet ettik, malum ikimiz de Ankara Ä°ktisadi ve Ticari Ä°limler Fakültesi mezunuyuz. Daha sonra doÄŸrudan doÄŸruya anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± SayÄ±n Bahçeli’yle paylaÅŸtÄ±m. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda, yapÄ±lan uygulamalarÄ±n, getirilen düzenlemelerin bizim açÄ±mÄ±zdan sakÄ±ncalarÄ±na deÄŸindim. SayÄ±n Bahçeli’ye bütün bu ayrÄ±ntÄ±larÄ± aktardÄ±m. SayÄ±n Bahçeli bir söz vermiÅŸ ve bu sözünün arkasÄ±nda duruyor. Ben de ‘illa görüÅŸünü deÄŸiÅŸtir’ diye özel bir öneri götürmedim. Ben bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye’ye bir felaket getireceÄŸini kendi açÄ±mdan, bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ortaya koydum. Takdir elbette ki SayÄ±n Bahçeli’ye aittir Ama bu yapÄ±nÄ±n, anlayÄ±ÅŸÄ±n, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye’yi bir felakete sürükleyeceÄŸi aklÄ± baÅŸÄ±nda olan herkesin bileceÄŸi bir gerçektir.

SayÄ±n Bahçeli parlamenter demokratik sistemdeki Ä±srarÄ±nÄ± sürdürebilseydi ve ÅŸunu söyleyebilseydi: ‘ArkadaÅŸ, siz parlamenter demokratik sistemden neden ÅŸikâyet ediyorsunuz?’ Nerede çift baÅŸlÄ±lÄ±k var? ErdoÄŸan bir ÅŸey söyledi de Binali Bey itiraz mÄ± etti?

DAVUTOÄžLU’NA KONTROL

SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu, SayÄ±n Cemil Çiçek dahil pek çok AKP milletvekili tek tek kontrol ediliyor. ‘Sen oraya beyaz attÄ±ysan, yeÅŸil ile kÄ±rmÄ±zÄ±yÄ± getir bakalÄ±m’ diye.

Özür dilerim ama bir deli geldi oturdu oraya diyelim. Devletin temel omurgasÄ± alt üst olacak. Bütün bu baskÄ±lara raÄŸmen, halk buna kesinlikle ‘hayÄ±r’ diyecektir. Neden? Çünkü halk kendi geleceÄŸini, çocuÄŸunun geleceÄŸini düÅŸünecektir.”