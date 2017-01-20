Meclis'te ÅŸok kadÄ±n vekiller saÃ§ saÃ§a baÅŸ baÅŸa kavga etti

TBMM Genel Kurulunda BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n kendisini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§elemesinin ardÄ±ndan tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

AranÄ±n ardÄ±ndan oturumu açan BahçekapÄ±lÄ±, NazlÄ±aka'nÄ±n eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.

KADIN VEKÄ°LLER SAÇ SAÇA BAÅž BAÅžA KAVGA ETTÄ°

Ak Partili ve HDP'li kadÄ±n milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda konuÅŸma yapÄ±lan kürsüye kendisini kelepçeleyen baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n etrafÄ±nÄ± sardÄ±. Ak Partili kadÄ±n milletvekilleri NazlÄ±aka'nÄ±n kelepçesini açmak isteyince, kavga çÄ±ktÄ±. Ak Parti ve HDP'li kadÄ±n milletvekilleri saç saça, baÅŸ baÅŸa kavga etti. CHP'li Åžafak Pavey kavga sÄ±rasÄ±nda yere düÅŸtü. HDP'li Meclis BaÅŸkanvekili Pervin Buldan da göÄŸÄ±süne aldÄ±ÄŸÄ± yumruk darbesiyle yaralandÄ±. Buldan, Genel Kurul salonuna giren saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± ve partisinin milletvekilleri tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. KadÄ±n milletvekillerinin kavgasÄ±nÄ± Ak Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ ve bazÄ± erkek milletvekilleri ayÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Mikrofonun sökülerek kelepçenin açÄ±lmasÄ± ve Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n Genel Kurul Salonu'ndan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ak Partili milletvekilleri alkÄ±ÅŸladÄ±. HDP'li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ise Pervin Buldan'Ä±n Ak Partili Gökçen Enç tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini savundu.

'KENDÄ°MÄ° KÜRSÜYE KELEPÇELEYEREK TOPLUMA MESAJ VERMEK Ä°STEDÄ°M'

KavganÄ±n ardÄ±ndan Aylin NazlÄ±aka, parlamentoda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BileÄŸinin incindiÄŸini belirten NazlÄ±aka özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bugünkü demokratik hakkÄ±mÄ± kullanÄ±rken bana destek olan tüm vekillere teÅŸekkür ediyorum. Her birine yürekleri için minnet duygularÄ±mÄ± iletiyorum. Revirde olan Pervin Buldan ve Åžafak Pavey'e, Gökçen Enç tarafÄ±ndan saçlarÄ±nÄ±n koparÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸim Burcu Çelik Özkan HanÄ±m'a geçmiÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 8'inci madde oylanacaktÄ±. Oldukça kritik bir maddeydi. Her iki önerge sonrasÄ±nda konuÅŸma tamamlandÄ±ktan sonra kendimi Meclis kürsüsüne kelepçelemek kaydÄ±yla topluma bir mesaj vermek istedim. Bu Meclis'e vurulan kelepçeyi de temsil ediyor. Meclis'in kapÄ±sÄ±na zincir vurulmuÅŸ, biz kendimize zincir vurmuÅŸuz çok mu deÄŸerli."

NAZLIAKA: AKP'NÄ°N KADIN MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° TARAFINDAN SALDIRIYA UÄžRADIM

YaptÄ±ÄŸÄ± eylemle iki amacÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyen NazlÄ±aka, "Birisi eylem hakkÄ±mÄ± kullanarak MHP milletvekillerine seslenmekti. Son dönemlerde MHP seçmeni tarafÄ±ndan ciddi telefonlar ve e-postalar ve sosyal medya mesajlarÄ± alÄ±yorum. Cumhuriyetin altÄ±na dinamit koyan yasaya MHP'nin evet demesine gönlümüz razÄ± olmuyor. Sözüm ‘hayÄ±r' deÄŸil ‘evet' diyecek olan vekilleredir. Onun için kürsüden baÅŸta Bahçeli olmak üzere tüm MHP'lilere seslendim. Onlara tarihimizi hatÄ±rlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. SayÄ±n Bahçeli ile göz göze gelerek bunu ifade ettim. Ä°çinde bulunduÄŸumuz süreç kritik bir süreç. YaptÄ±ÄŸÄ±m, samimi bir eylem, demokratik bir haktÄ±. Sonuna kadar devam ettirmek konusunda kararlÄ±ydÄ±m. Hem zihinsel, hem bedensel olarak uzun saatler sürebilir diyerek tedbirli davrandÄ±m. AKP'nin kadÄ±n vekilleri tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±m. KollarÄ±m arkadan tutuldu ve çekiÅŸtirdiler. Ä°lknur Ä°nceöz'ün getirmiÅŸ olduÄŸu tornavida ile kelepçeyi açmayÄ± denemesi, sonra mikrofonlarÄ± bir arada tutan baÄŸlantÄ±larÄ± sökmesiyle bileklerim serbest kalmÄ±ÅŸ oldu. Amaç hasÄ±l olmuÅŸtur. Hep birlikte cumhuriyet ve Meclis'e kelepçe vuracak olan bu yasaya hayÄ±r demeliyiz."

GERGÄ°NLÄ°K NEDENÄ°YLE BÄ°RLEÅžÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

HDP ve CHP'liler, Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n kelepçesinin sökülmesi sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan kavgada AK Parti'li Gökçen Enç'in kadÄ±n milletvekillerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak üçüncü birleÅŸime girmeme cezasÄ± verilmesini istedi. CHP'li milletvekilleri masalara vurarak "Adalet" diye baÄŸÄ±rarak olayÄ± protesto etti. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay konuÅŸurken, AK Partili bir milletvekili CHP sÄ±ralarÄ±na doÄŸru koÅŸmaya baÅŸladÄ±. Araya AK Parti ve CHP milletvekilleri girdi. BirleÅŸime ara verildi.