Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/01/2017 13:55

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ Devlet BahÃ§eli aÃ§Ä±klamasÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisteki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi görüÅŸmeleri hakkÄ±nda, "Bugün tamamlamayÄ± ümit ediyoruz, her ÅŸey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere ÅŸahit oluyoruz. Demokratik sÄ±nÄ±rlar içerisinde yapÄ±labilecek her türlü karÅŸÄ± duruÅŸ kabul edilebilir ancak milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclise yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Siyasi etik, siyasi rüÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar öyle zannediyorum ki SayÄ±n Bahçeli'yi, SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduÄŸunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattÄ±r. Kendisini bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±m ve geçmiÅŸ yakÄ±n siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarÄ±ndaki duruÅŸu bunun en güzel ispatÄ±dÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsÄ±z kampanyanÄ±n birer parçasÄ±dÄ±r."

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