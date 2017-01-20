Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/01/2017 13:43

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ä°stanbul vekili Åžafak Pavey'i hastanede ziyaret etti


Meclis'te anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2. turunda dÃ¼n akÅŸam Ã§Ä±kan arbede de yaralanan milletvekili Pavey'i Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hastaneye giderek ziyaret etti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM'deki anayasa görüÅŸmelerinin ikinci turunda, dün akÅŸam bazÄ± kadÄ±n milletvekilleri arasÄ±nda çÄ±kan kavgada yaralanan Ä°stanbul Milletvekili Åžafak Pavey'i tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret etti.

"GÖZLERÄ° DÖNMÜÅž GÄ°BÄ° HEPÄ°MÄ°ZE SALDIRDILAR"

Öte yandan Åžafak Pavey dün yaÅŸananlarla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Gözleri dönmüÅŸ ÅŸekilde hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Bu saldÄ±rÄ± Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarÄ±nÄ±n ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydÄ±m. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarÄ±nÄ± çektiler. Enç, beni itti, yere düÅŸtüm. DiÄŸer vekili saçÄ±ndan sürüklediler. Gözleri dönmüÅŸ gibi hepimize saldÄ±rdÄ±lar. Zaten görüntülerde de bunlarÄ± göreceksiniz."

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