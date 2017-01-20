HDP'li vekil AyÅŸe Acar BaÅŸaran iÃ§in karar verildi

HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yesi olmak suÃ§uyla aÃ§Ä±lan dava sonucunda savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Batman'da hakkÄ±nda "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "kamu görevlisinin görevini yaptÄ±rmamak için direnme" iddiasÄ±yla açÄ±lan dava kapsamÄ±nda zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±lan HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince sabah saatlerinde gözaltÄ±na alÄ±nan AyÅŸe Acar BaÅŸaran, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.Batman 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "kamu görevlisinin görevini yaptÄ±rmamak için direnme" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± çÄ±karÄ±lan BaÅŸaran, polis tarafÄ±ndan getirildiÄŸi Ankara 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki "talimat duruÅŸmasÄ±"na katÄ±ldÄ±.DuruÅŸmada, 4 sayfalÄ±k yazÄ±lÄ± savunmasÄ±nÄ± veren BaÅŸaran, savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.AyÅŸe Acar BaÅŸaran'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmayÄ±, bazÄ± HDP milletvekilleri de izledi.