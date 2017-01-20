Karneniz nasÄ±l diye sorulan bakan iÃ§in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n verdiÄŸi cevap gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz bugÃ¼n karne alan Ã¶ÄŸrencilere tavsiyelerde bulundu. "SayÄ±n Bakan sizin karneniz nasÄ±l?" sorusuna BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n verdiÄŸi cevap herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Ankara'da cuma namazÄ± sonrasÄ± gazetecilerden birinin Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'a "Sizin karneniz nasÄ±l sayÄ±n bakan" demesi üzerine devreye giren BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n cevabÄ± gülüÅŸmelere yol açtÄ±.

GAZETECÄ°LERÄ°N SORULARINI YANITLADI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ± ayaküstü sohbette anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden, ana muhalefet partisinin tutumuna, ABD'deki yeni dönemden Devlet Bahçeli'ye iliÅŸkin sorulara yanÄ±t verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, okullarÄ±n yarÄ± yÄ±l tatiliyle ilgili olarak bir soruya "Onu da Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±z versin." dedi.

''ONUN KARNESÄ°NÄ° BEN VERECEÄžÄ°M''

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz da "ÇocuklarÄ±mÄ±z tatil zamanÄ± tatil yapsÄ±n, müzeleri gezsin, kitap okusun." diye konuÅŸtu. YÄ±lmaz ayrÄ±ca "Bu karne aynÄ± zamanda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na verilmiÅŸtir. Eksikliklerimizi görüp ona göre çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi. Bir gazetecinin "SayÄ±n Bakan sizin karneniz nasÄ±l?" sorusuna BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, devreye girerek, "Onun karnesini ben vereceÄŸim. Henüz doldurmadÄ±m." demesi gülüÅŸmelere yol açtÄ±