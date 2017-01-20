BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m o sÃ¶zlere karÅŸÄ± BahÃ§eli'yi korudu

MHP lideri BahÃ§eli'nin "MHP'li vekille ilgili karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpÄ±yorlarsa biz gÃ¶rmedik" aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siyasi rÃ¼ÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar sanÄ±yorum ki SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±mamÄ±ÅŸlar." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 11 maddenin oylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BaÅŸbakan, "Her ÅŸey yolunda giderse bugün tamamlamayÄ± ümit ediyoruz" dedi. "MHP'li bakan" açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bahçeli'nin sözlerinin çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan BaÅŸbakan, "Siyasi rüÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar öyle SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±yamamÄ±ÅŸlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"2. TURU BUGÜN TAMAMLAMAYI ÜMÄ°T EDÄ°YORUZ"

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ikinci tur oylamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Zannediyorum 11 madde oylandÄ± bugün tamamlamayÄ± ümit ediyoruz, her ÅŸey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere ÅŸahit oluyoruz. Demokratik sÄ±nÄ±rlar içerisinde yapÄ±labilecek her türlü karÅŸÄ± duruÅŸ kabul edilebilir ancak milletin egemenliÄŸinin kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z olduÄŸu gazi Meclis'e yakÄ±ÅŸmayan davranÄ±ÅŸlar doÄŸrusu hem milletvekillerine haksÄ±zlÄ±k hem milletimize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r.

"DEVLET BEY'Ä° TANIMAMIÅžLAR"

Siyasi rüÅŸvet gibi kavramlarÄ± kullananlar sanÄ±yorum ki SayÄ±n Devlet Bey'i tanÄ±mamÄ±ÅŸlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattÄ±r. Kendisini bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±m ve yakÄ±n siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarÄ±ndaki duruÅŸu bunun en güzel ispatÄ±dÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsÄ±z kampanyanÄ±n parçasÄ±dÄ±r.

"TRUMP YÖNETÄ°MÄ°YLE SOÄžUKLUÄžUN ORTADAN KALKACAÄžINA Ä°NANIYORUZ"

ABD-Türkiye ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n NATO'dan baÅŸlayan, bugünlere gelen köklü bir geçmiÅŸi var. GeçmiÅŸ dönemde ne yazÄ±k ki bazÄ± yanlÄ±ÅŸ iÅŸler oldu ve iki ülke arasÄ±nda biraz soÄŸukluk yaÅŸandÄ±. Yeni yönetimle bunun ortadan kalkacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz.

"TRUMP'I ZORLU GÜNLER BEKLÄ°YOR"

Özellikle 15 Temmuz alçak darbe giriÅŸiminin mimarÄ± olan FETÖ'nün iade edilmesi baÅŸta olmak üzere, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan terör gruplarÄ±na DEAÅž'la mücadele adÄ± altÄ±nda verilen desteÄŸin durdurulmasÄ±, ayrÄ±ca Türk milletinin Amerika yönetimi hakkÄ±ndaki olumsuz algÄ±sÄ±nÄ±n düzeltilmesi yönünde adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz, beklentimiz budur. Trump'Ä± zorlu günler bekliyor. Hem küresel anlamda hem de ekonomik krizin küresel refaha dönüÅŸtürülmesi konusunda atacaÄŸÄ± adÄ±mlar önemli olacaktÄ±r. Tekrar baÅŸarÄ±lar diliyorum.''