Mecliste sular durulmuyor vekiller arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼n akÅŸam kadÄ±n vekillerin birbirine girdiÄŸi Meclis'te bugÃ¼n erkek milletvekilleri arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

CHP ve MHP'lilerin söz düellosuna AK Partililer de katÄ±ldÄ±. CHP'li Hüsnü Bozkurt'un üzerine yürüyen AK Partili Halis DalkÄ±lÄ±ç güçlükle yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

MHP DE KÜRSÜ Ä°ÅžGAL ETTÄ°

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, AK Partililerin anayasa görüÅŸmeleri sürecinde kendilerini en çok hedef aldÄ±klarÄ± "kürsü iÅŸgali" tepkilerine yanÄ±t verirken, 2012 yÄ±lÄ±nda BüyükÅŸehir YasasÄ± görüÅŸmelerinde AK Parti'ye karÅŸÄ± MHP'lilerin de kürsü iÅŸgal ettiklerini anÄ±msattÄ±.

Özel, "Muhalefete muhalefet etmek istemezdim" dedi. MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan Akçay da partisine yönelik "hükümet pazarlÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±na yanÄ±t verirken, 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti-CHP arasÄ±ndaki istikÅŸafi görüÅŸmeleri anÄ±msatÄ±nca ortam bir anda gerildi.

CHP'liler ile MHP'liler arasÄ±nda "pazarlÄ±k" polemiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atÄ±lan laflarla sürdü. CHP'lilerin pazarlÄ±k iddialarÄ±na BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sözlerinin yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatmalarÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmaya AK Partililer de katÄ±ldÄ±. Gerilim büyüyünce oturumu yöneten BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± birleÅŸime ara verdi. TartÄ±ÅŸmalar arada daha da tÄ±rmandÄ±.

"PAZARLIK YAPAN ÅžEREFSÄ°Z"

AK Partili Osman AÅŸkÄ±n Bak, CHP'lilere sert tepki gösterirken, MHP'li Divan Üyesi Zihni Açba, "Kim pazarlÄ±k yaptÄ±ysa ÅŸerefsizdir, ama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± halde yapÄ±ldÄ± diyen de beÅŸ katÄ± ÅŸerefsizdir" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

CHP'li Özel, "MuhataplarÄ±nÄ±z söylüyor" deyince AK Partililer sert tepki gösterdi. Meclis'teki kürsü iÅŸgali olayÄ±nda bacaÄŸÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden AK Partili Muhammet Balta, Özel'e, "Niye çarpÄ±tÄ±yorsun, iÅŸ arama Özgür, doÄŸru konuÅŸ" dedi.

AK PARTÄ°LÄ° DALKILIÇ, CHP'LÄ° BOZKURT'UN ÜZERÄ°NE YÜRÜDÜ

CHP'li Hüsnü Bozkurt, "Niye itiraz ediyorsunuz, BaÅŸbakan söyledi" deyince, AK Partili Halis DalkÄ±lÄ±ç, Bozkurt'un üzerine yürüdü. DalkÄ±lÄ±ç'Ä± AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ± ve AK Partili vekiller güçlükle durdurdu.

Bozkurt, "O lafÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ahlaksÄ±z deÄŸildi, ayÄ±plÄ±yorum, yakÄ±ÅŸmadÄ±" deyince de DalkÄ±lÄ±ç, "Sen önce ahlaklÄ± konuÅŸ" tepkisini verdi, Bozkurt da, "Terbiyesiz, haddini bil" dedi.

CHP'li Muharrem Ä°nce ise AK Partilileri hedef alarak, "AçÄ±ktan oy kullanÄ±p, yüksek sesle konuÅŸup kavga edenler FETÖ'cü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi. AK Parti sÄ±ralarÄ±ndan Ä°nce'ye de tepki geldi.