Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken arkasÄ±nda duran asker bayÄ±ldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken, arkasÄ±nda duran askerin ant iÃ§me tÃ¶reninde bayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine bakan konuÅŸmasÄ±nÄ± yarÄ±da kesip askerle ilgilendi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, Ankara'da Jandarma SözleÅŸmeli Astsubay ÖÄŸrencileri Ant Ä°çme Töreni'ne katÄ±ldÄ±. Türkiye'nin terörle mücadelede yeni güvenlik konsepti içerisinde olduÄŸunu belirten Soylu, "Terörle mücadelemizin birinci ilkesi hukukun üstünlüÄŸünü ve demokratik düzeni korumaktÄ±r. Can güvenliÄŸini saÄŸlarken, temel insan haklarÄ±ndan ve demokrasiden feragat etmeyen bir anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyabilmektir. Terörün ne istediÄŸini elbette ki iyi bilmekteyiz. Buna yönelik proaktif bir mücadele planÄ±nÄ± takip ediyoruz. Yeni güvenlik konseptimizin gereÄŸi olarak tehdidi yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸi zaman deÄŸil, oluÅŸtuÄŸu anda ve oluÅŸtuÄŸu yerde yok etmeyi amaçlayan bir hareket tarzÄ±nÄ± benimsediÄŸimizi bir kez daha söylüyorum" diye konuÅŸtu.

"BUGÜN YAÅžANAN TERÖR ÇOK YÜKSEK BÄ°R AKILLA KURGULANMAKTADIR"

Devletin terörle mücadelede bütüncül bir yaklaÅŸÄ±m sergilediÄŸini dile getiren Bakan Soylu, "ArtÄ±k Türkiye için terörle mücadelede bekleme dönemi deÄŸil, Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir ve bu taarruz döneminde muvaffak olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve teröre müsamaha göstermeyeceÄŸimizi, terörü destekleyenlere müsamaha göstermeyeceÄŸimizi bir kez daha söylemeyi görev olarak addediyorum. Bugün yaÅŸanan terör çok yüksek bir akÄ±lla kurgulanmaktadÄ±r. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda eskinin pasif mücadele anlayÄ±ÅŸÄ±, edilgen mücadele anlayÄ±ÅŸÄ± dünyanÄ±n hiçbir ülkesinde karÅŸÄ±lÄ±k bulmamaktadÄ±r. Terörle mücadelemizde güvenlik eksenli politikalar yanÄ±nda bir taraftan gençlik, sosyal, ekonomik politikalarÄ±mÄ±z da rol almaktadÄ±r. Bugünkü haliyle devletimiz terörle mücadelede bütüncül bir yaklaÅŸÄ±m sergilemektedir" dedi

"ÜLKEMÄ°ZÄ°N DÜÅžMANLARINA KARÅžI MÜCADELEYÄ° HEP BÄ°RLÄ°KTE SÜRDÜRECEÄžÄ°Z"

Bütün terör eylemlerinin verdiÄŸi bir mesaj olduÄŸuna dikkat çeken Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, terörle mücadelede kararlÄ±lÄ±k vurgusu yaparak, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Bu mesaj der ki 'Ben burada geliÅŸme istemiyorum, refah istemiyorum, gençlerin iÅŸ sahibi olmasÄ±nÄ± istemiyorum. Ben onlarÄ±n iÅŸsiz, eÄŸitimsiz ÅŸekilde bana hizmet etmesini istiyorum'. Ä°ÅŸte terörün o karanlÄ±k mesajÄ± tam olarak budur. BunlarÄ±n verdiÄŸi bu mesaja karÅŸÄ±, mesajÄ±mÄ±z açÄ±ktÄ±r ve nettir. KardeÅŸlik olacak. Ä°ÅŸ olacak. Ä°stihdam olacak. Huzur olacak. Güven olacak. Bunun için bugün burada yemin ettiniz. Yeminimiz bu ülkenin birliÄŸine, beraberliÄŸine, kardeÅŸliÄŸinedir. Kim nereden gelirse gelsin, hangi olayÄ± kurarsa kursun, hangi mücadeleyi ortaya koyarsa koysun burada sizin yemin ettiÄŸiniz gibi bir yemini de aziz milletimize hep birlikte ediyoruz. Namusumuz ve ÅŸerefimiz üzerine ant içiyoruz ki ülkemizin düÅŸmanlarÄ±na mücadeleyi hep birlikte sürdüreceÄŸiz. Terörü de bitireceÄŸiz, asayiÅŸi de huzuru da saÄŸlayacaÄŸÄ±z"

BAKAN SOYLU'NUN ARKASINDAKÄ° ASKER TÖREN SIRASINDA FENALAÅžTI

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ± sürdürürken, arkasÄ±nda duran bir asker ant içme töreninde bayÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerini fenalaÅŸan askerin yanÄ±na yönlendiren Bakan Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ± yarÄ±da keserek, askerle ilgilendi.