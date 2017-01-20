MHP'li Yusuf HalaÃ§oÄŸlu neden istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu istifa etmekten neden vazgeÃ§tiÄŸini anlattÄ±

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin, "Milletvekili olmuÅŸum, olmamÄ±ÅŸÄ±m, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z 'HayÄ±r' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düÅŸtüÄŸümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

HalaçoÄŸlu, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Türkiye'de yeni bir yönetim tarzÄ±nÄ±n adapte edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AK Parti iktidarÄ±nda PKK ile mücadele, dÄ±ÅŸ politika, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸmesi gibi konulara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda önemli hatalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan HalaçoÄŸlu, yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da daha iyi gözden geçirilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°ktidarÄ±n 14 yÄ±lda her istediÄŸi yasayÄ± çÄ±karabildiÄŸini, ÅŸimdi ise tüm yetkilerin tek adamda toplanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan HalaçoÄŸlu, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasa'nÄ±n 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adÄ±na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki paylaÅŸÄ±lamaz ve devredilemez. Ama siz bu anayasa ile partili cumhurbaÅŸkanÄ± adÄ± altÄ±ndaki bir kiÅŸiye kararname çÄ±karma yetkisi veriyorsunuz" diye konuÅŸtu.

6 VEKÄ°L 'HAYIR' DÄ°YECEÄžÄ°Z

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile istenilen kiÅŸilerin bakan olarak atanabileceÄŸini vurgulayan Yusuf HalaçoÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± olan kiÅŸinin eÅŸini, kardeÅŸini, oÄŸlunu bakan yapabileceÄŸini öne sürdü. MHP'de partiden ihraç edilen Ümit ÖzdaÄŸ ile 6 milletvekilinin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "HayÄ±r" diyeceklerini vurgulayan HalaçoÄŸlu, "Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°smail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atila Kaya ve ben doÄŸrudan 'HayÄ±r' diyen milletvekilleriyiz. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda 34 milletvekili kalÄ±yor. 3 milletvekili arkadaÅŸÄ±mÄ±z da kullandÄ±klarÄ± pulu görevlendirilen kiÅŸiye vermeyenler. 31 kiÅŸi ise oy kullandÄ±klarÄ± pullarÄ±nÄ± belirlenen görevliye teslim ediyorlar. DolayÄ±sÄ±yla özgür iradelerini kullanamÄ±yorlar" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°STÄ°FADAN VAZGEÇTÄ°M

Bu konu hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye de ilettiÄŸini aktaran HalaçoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Kendisine tabanÄ±mÄ±zda çok büyük tepki olduÄŸunu söyledim, kendisi de sorumluluÄŸu üzerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu konu bir kiÅŸinin sorumluluÄŸuyla izah edilebilecek bir konu deÄŸil. Türkiye'nin geleceÄŸi ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düÅŸüncelerime saygÄ± gösterdi. Ä°stifa edeceÄŸimi söyledim, etmemem gerektiÄŸini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim."

Devlet Bahçeli'nin ise "Åžimdiki CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n anayasayÄ± dinlemediÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla buna bir zemin oluÅŸturmasÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ± en azÄ±ndan yasal hale getirme düÅŸüncesinde olduÄŸu" yönünde bir açÄ±klamada bulunduÄŸunu kaydeden Yusuf HalaçoÄŸlu, "Milletvekili olmuÅŸum, olmamÄ±ÅŸÄ±m, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z 'HayÄ±r' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düÅŸtüÄŸümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

DiÄŸer milletvekillerine de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "HayÄ±r" demeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan HalaçoÄŸlu, deÄŸiÅŸikliÄŸin referandumdan geçmemesi için de sahada gerekli mücadeleyi yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.