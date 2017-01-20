BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Trump'a destek mesajÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m sosyal medya hesabÄ±ndan Donald Trump'a baÅŸarÄ±lar diledi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 2. tur oylamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bugüne kadar 11 madde oylandÄ±. Bugün tamamlamayÄ± ümit ediyoruz. Demokratik sÄ±nÄ±rlar içerisindeki her türlü farklÄ± düÅŸünce kabul edilebilir ancak milletvekillerimiz daha sakin hareket etmeliler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin Meclis görüÅŸmelerinden sonra milletimiz kararÄ±nÄ± verecek. Ümit ediyorum ki millet bu deÄŸiÅŸikliÄŸi onaylayacak. Donald Trump'a baÅŸarÄ±lar diliyoruz. Türkiye'nin yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸÄ± kalÄ±cÄ± hale getirme çabalarÄ±na daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. GeçmiÅŸte Türkiye-ABD iliÅŸkilerinde bir soÄŸukluk yaÅŸandÄ±. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. FETÖ elebaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n iadesini ve DEAÅž'la mücadele adÄ± altÄ±nda Suriye ve Irak'taki terör gruplarÄ±na destek verilmemesini ümit ediyoruz."