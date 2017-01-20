Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/01/2017 16:51

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Trump'a destek mesajÄ±

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m sosyal medya hesabÄ±ndan Donald Trump'a baÅŸarÄ±lar diledi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 2. tur oylamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bugüne kadar 11 madde oylandÄ±. Bugün tamamlamayÄ± ümit ediyoruz. Demokratik sÄ±nÄ±rlar içerisindeki her türlü farklÄ± düÅŸünce kabul edilebilir ancak milletvekillerimiz daha sakin hareket etmeliler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin Meclis görüÅŸmelerinden sonra milletimiz kararÄ±nÄ± verecek. Ümit ediyorum ki millet bu deÄŸiÅŸikliÄŸi onaylayacak. Donald Trump'a baÅŸarÄ±lar diliyoruz. Türkiye'nin yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸÄ± kalÄ±cÄ± hale getirme çabalarÄ±na daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. GeçmiÅŸte Türkiye-ABD iliÅŸkilerinde bir soÄŸukluk yaÅŸandÄ±. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. FETÖ elebaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n iadesini ve DEAÅž'la mücadele adÄ± altÄ±nda Suriye ve Irak'taki terör gruplarÄ±na destek verilmemesini ümit ediyoruz."

 
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AKP Antalya vekili GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ o kavgayÄ± anlattÄ±

AK Parti Antalya Milletvekili mecliste dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan kavgayla ilgili konuÅŸtu. EnÃ§, "Åžafak Pavey'le aramÄ±zda 2 metre vardÄ±. Benim bir temasÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸil. Aylin NazlÄ±aka'ya kelepÃ§eyi aÃ§masÄ±nÄ± ve eylemi bitirmesini sÃ¶yledim. 4 HDP'li kadÄ±n milletvekili Ã§evremi sarÄ±nca kendimi savundum. Åžiddet deÄŸil, nefsi mÃ¼dafaaya girer" dedi.


MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu Partimden istifa etmemeye karar verdim

Anayasa teklifine iliÅŸkin referandumda "hayÄ±r" oyu vereceklerini belirten MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, partiden istifa edeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin istifa etmemesi gerektiÄŸini belirttiÄŸini sÃ¶yleyen HalaÃ§oÄŸlu, "Devlet Bey de benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerime saygÄ± gÃ¶sterdi. Ä°stifa edeceÄŸimi sÃ¶yledim, etmemem gerektiÄŸini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeÃ§tim" dedi.

Yusuf HalaÃ§oÄŸlu

MHP'li Yusuf HalaÃ§oÄŸlu neden istifa etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu istifa etmekten neden vazgeÃ§tiÄŸini anlattÄ±