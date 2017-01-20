AKP Antalya vekili GÃ¶kcen Ã–zdoÄŸan EnÃ§ o kavgayÄ± anlattÄ±

AK Parti Antalya Milletvekili mecliste dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan kavgayla ilgili konuÅŸtu. EnÃ§, "Åžafak Pavey'le aramÄ±zda 2 metre vardÄ±. Benim bir temasÄ±m sÃ¶z konusu deÄŸil. Aylin NazlÄ±aka'ya kelepÃ§eyi aÃ§masÄ±nÄ± ve eylemi bitirmesini sÃ¶yledim. 4 HDP'li kadÄ±n milletvekili Ã§evremi sarÄ±nca kendimi savundum. Åžiddet deÄŸil, nefsi mÃ¼dafaaya girer" dedi.

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸiklik paketi görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda kendisini kürsüye kelepçeleyen Ankara BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'ya müdahale ettiÄŸi sÄ±rada HDP'li kadÄ±n milletvekillerine tekme attÄ±ÄŸÄ± belirtilen AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, asÄ±l kendisinin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

''KENDÄ°MÄ° KORUMAK Ä°ÇÄ°N YAPTIM''

Enç, "Görüntüler dikkatli izlenirse, 4 HDP milletvekilinin ÅŸahsÄ±ma ÅŸiddet uygulama görüntüleri var. Hilal yapÄ±p aralarÄ±na alÄ±p mermer merdivenlere itmeleri sonucu tamamen nefsi müdafaa, kendimi korumak adÄ±na yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum hareket var. Mermere düÅŸtüÄŸüm zaman kalçam, belim ve saÄŸ kolum travma görmüÅŸ, Allah'a ÅŸükür kÄ±rÄ±ÄŸÄ±m yok. Daha önceden boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ±m vardÄ±. Onun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyin cerrahÄ±nÄ±n da bunu mutlaka tedavi etmek için ameliyat edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Ama oylamalar var biliyorsunuz. Åžu an böyle bir durum söz konusu deÄŸil. Daha ileri bir zamanda ameliyat gerçekleÅŸecek." dedi

''ÅžÄ°DDET DEÄžÄ°L NEFSÄ° MÜDAFAA''

Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, TBMM'de yaÅŸananlarÄ± ve HDP'li kadÄ±n milletvekilleriyle kavgasÄ±nÄ± anlattÄ±, Aylin NazlÄ±aka ve CHP milletvekili Åžafak Pavey ile bir temasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. "4 HDP'li kadÄ±n milletvekili çevremi sarÄ±nca kendimi savundum. Åžiddet deÄŸil, nefsi müdafaaya girer" diyen Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, "Åžafak Pavey'le aramÄ±zda 2 metre vardÄ±. Benim bir temasÄ±m söz konusu deÄŸil. Aylin NazlÄ±aka'ya kelepçeyi açmasÄ±nÄ± ve eylemi bitirmesini söyledim. Kendisi anayasa geçmeyinceye kadar eylemini sürdüreceÄŸini söyledi. Böyle bir hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis kürsüsünün eylem yapma yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim." ifadelerini kullandÄ±.

''Ä°NTÄ°KAM ALMAK Ä°ÇÄ°N GELDÄ°LER ORAYA''

AK Parti'li kadÄ±n milletvekilleriyle BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'yÄ± kürsüden uzaklaÅŸtÄ±rmak için bir giriÅŸimde bulunduklarÄ±nÄ± anlatan Enç, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Grup baÅŸkanvekilimiz Ä°lknur Ä°nceöz de vardÄ±, diÄŸer kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla. Aylin hanÄ±m oraya biraz gündemden düÅŸtüÄŸü için, tekrar gündeme gelmek adÄ±na bir ÅŸov yapmasÄ± gerekiyordu. En uygun ortamda anayasa görüÅŸmeleriydi. Gerçekten çok baÅŸarÄ±lÄ± oldu, tebrik etmek gerekir kendisini. O arbede sÄ±rasÄ±nda HDP milletvekilleriyle hep bir sözlü temasÄ±m oldu. 'Katil asker', 'katil polis' söylemlerine ben tahammül edemiyorum. DoÄŸal olarak da tepki veriyorum. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili 'rehin' ifadesini Ä±srarla kullanÄ±yorlar. Bu tarz nedenlerden dolayÄ± muhtemelen ben onlarÄ±n kara listesindeydim. Dört kiÅŸinin üstüme çullanmasÄ±ysa bunun intikamÄ±ydÄ±. Ä°ntikam almak için geldiler oraya. PlanlanmÄ±ÅŸ bir ÅŸey."

''BUNLAR KAFALARINA BENÄ° YAZMIÅžLAR''

Enç, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Aylin NazlÄ±aka, HDP'li milletvekillerini kendisini korumasÄ± için yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±. Benim daha önce HDP'li milletvekilleriyle tartÄ±ÅŸmam vardÄ±. Bunlar kafalarÄ±na beni yazmÄ±ÅŸlar. HDP'li kadÄ±n milletvekillerine 'Bu sizin olayÄ±nÄ±z deÄŸil, gidin' dedim. Ä°çlerinde kÄ±sa boylu biri bana 'Sen bizim baÅŸkanÄ±mÄ±zla nasÄ±l böyle konuÅŸursun' diyerek beni itti. Dördü birden saldÄ±rdÄ± ve üzerime çullandÄ±. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim. Burada bir saldÄ±rÄ± deÄŸil nefsi müdafa vardÄ±r. HDP'li milletvekilleri bana saldÄ±rÄ±nca mermer merdivenlere düÅŸtüm. 'BurasÄ± Kandil deÄŸil Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi' diye baÄŸÄ±rdÄ±m. HDP'lilerin ÅŸahsÄ±ma yönelik bir saldÄ±rÄ±sÄ± vardÄ±r. Benim sorunum onlarla."

''10 GÜN RAPOR ALDIM''

CHP'li milletvekillerinin de kendisine bir saldÄ±rÄ±sÄ± ya da temasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, konuyu mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. HDP'li milletvekilleri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± da kaydeden Enç, "10 gün rapor aldÄ±m. KaraciÄŸerimde darba baÄŸlÄ± su toplamasÄ± var. SaÄŸ kalçam ve belimde ezikler var. Yüzüme yumruk aldÄ±m. Daha önce boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± olmuÅŸtum. Bu olaydan dolayÄ± bugün yine bir operasyon geçireceÄŸim." dedi.

"KORUMAYLA DOLAÅžIYORUM"

Tehdit aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu an korumayla dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AK Parti'li Enç, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Åžu an korumayla dolaÅŸÄ±yorum. Sosyal medya ve diÄŸer yerlerden, tarafÄ±ma sürekli tehdit mesajlarÄ± yaÄŸÄ±yor. KadÄ±n dernekleri hemen açÄ±klama yapÄ±yorlar. KadÄ±n derneklerinden ne arayan ne soran oldu. Bu kadÄ±n dernekleri ne iÅŸ yapÄ±yorlar. Ak partili kadÄ±n milletvekilinin baÅŸÄ±na bu geldi. Ama Ak Partili olduÄŸu için kimse tepki göstermiyor. O yüzden onlarÄ±n tarafsÄ±zlÄ±klarÄ±na da inanmÄ±yorum. Yine aynÄ± ÅŸey olsa ben yine aynÄ± tepkiyi veririm. Bunu çok net söylüyorum. AmacÄ±m kesinlikle orada birine ÅŸiddet uygulamak, birine fiziksel ya da sözlü bir ÅŸiddet uygulamak deÄŸil. Kürsü iÅŸgaline son vermekti."

"OYLAMALARA KATILACAÄžIM"

Ä°mza vererek, kendi sorumluluÄŸunda Meclis'e oy vermeye gittiÄŸini kaydeden AK Parti'li Gökcen ÖzdoÄŸan Enç, "Oylamalara dün katÄ±ldÄ±m. Doktorlar izin vermedi hastaneden çÄ±kmama. Travma geçirdim. Ama kendi imzamla sorumluluÄŸu ben alÄ±yorum diyerek çÄ±ktÄ±m ve bugünde katÄ±lacaÄŸÄ±m. Bu gece de hastanedeyim. Anayasa görüÅŸmelerini çok önemsiyoruz. Parti olarak da millet olarak da çok önemsiyoruz. Milletimize sadece ÅŸunu söylüyorum. Bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda duranlara baksÄ±nlar, bir de yanÄ±nda duranlara baksÄ±nlar." dedi.

''FETÖ Ä°LE HÄ°ÇBÄ°R BAÄžIM OLMADI''

FETÖ/PDY'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen 'Kimse Yok Mu DerneÄŸi'ne üye olduÄŸu da iddia edilen Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, "2010 yÄ±lÄ±ndaki referandum öncesinde Melahat Ergüney derneÄŸe üye yapma konusunda bana teklifte bulundu. Ben de üye oldum." dedi. Bu derneÄŸin tek bir toplantÄ±sÄ±na ve organizasyonlarÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Enç, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "17- 25 AralÄ±k operasyonundan sonra dernek üyeliÄŸinden istifa ettim. Bu örgütün ne kadar pis olduÄŸunu bildiÄŸim için kÄ±zÄ±mÄ±n robotlaÅŸmasÄ±nÄ± istemediÄŸim için 'Ergenekoncu' olarak tabir edilen Ä°stek Koleji'ne verdim. Bank Asya'da hesabÄ±m yok. Bir tek hesap bulsunlar hemen milletvekilliÄŸinden istifa ederim. Ben 3 dönem milletvekiliyim. Demokratik ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baÄŸlÄ±yÄ±m. FETÖ ile hiçbir baÄŸÄ±m olmadÄ±."

''ENÄ°ÅžTEMÄ°N AÄžABEYÄ° FETÖ'CÜ''

AK Parti Milletvekili Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, eniÅŸtesinin aÄŸabeyinin FETÖ üyesi olduÄŸunu, onun da ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Enç, "KÄ±z kardeÅŸimin eÅŸinin aÄŸabeyi dÄ±ÅŸÄ±nda, birinci derece bir tek yakÄ±nÄ±mÄ±n dahi FETÖ ile iliÅŸkisi yoktur. Bana yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak en son sÄ±fattÄ±r." dedi.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° Ä°LK PROTESTO EDENLERDEN

AK Parti'den 3 dönem milletvekili seçilen, TBMM'de BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, Turizm komisyonu üyesi olan, aynÄ± zamanda Türkiye- Hindistan Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Enç, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Cumhuriyet MeydanÄ±'na yürüyenlerin baÅŸÄ±nda yer aldÄ±. 15 Temmuz gecesi AK Parti önünde toplanan kalabalÄ±k, Milletvekili Enç önderliÄŸinde meydana yürüdü.Enç o gece yaÅŸananlarÄ± anlatÄ±rken, "YanÄ±mda her partiden insanÄ± gördüm. Hatta biri 'tekbir' diye baÄŸÄ±rÄ±rken, elinde bira ÅŸiÅŸesiyle yürüyüÅŸe katÄ±lan biri 'Allahuekber' diyordu. Böyle bir yapÄ± vardÄ±, ben o zaman bu darbenin baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± gördüm. Partide iki saate yakÄ±n kaldÄ±m ama sanki 10 dakikaymÄ±ÅŸ gibi geldi, bir saat yürümüÅŸüz sanki 5 dakika yürümüÅŸüz gibi hissettim. DehÅŸet bir geceydi, Allah bir daha böyle acÄ±lar bu ülkeye yaÅŸatmasÄ±n."

HDP'LÄ° VEKÄ°LLE TARTIÅžTI

Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Sibel YiÄŸitalp ile tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, ikili birbirinin üstüne yürümüÅŸtü. Erkek milletvekillerinin da katÄ±lmasÄ±yla tartÄ±ÅŸma yumruklaÅŸmaya kadar varmÄ±ÅŸtÄ±. Gökçen ÖzdoÄŸan Enç, o gün yaÅŸananlarÄ± ise "Ä°smini anmak istemediÄŸim o kadÄ±n milletvekili el kol hareketleri yaptÄ±. 'BeÅŸiktaÅŸ'taki patlamanÄ±n sebebi iktidardÄ±r' dedi. Buna tahammül edemedim. 'Terörü besleyen sizsiniz' dedim ve onun olduÄŸu sÄ±raya doÄŸru yürüdüm ama yürüdüÄŸümü hatÄ±rlamÄ±yorum." sözleriyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±.