MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu Partimden istifa etmemeye karar verdim

Anayasa teklifine iliÅŸkin referandumda "hayÄ±r" oyu vereceklerini belirten MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, partiden istifa edeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin istifa etmemesi gerektiÄŸini belirttiÄŸini sÃ¶yleyen HalaÃ§oÄŸlu, "Devlet Bey de benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerime saygÄ± gÃ¶sterdi. Ä°stifa edeceÄŸimi sÃ¶yledim, etmemem gerektiÄŸini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeÃ§tim" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin, "Milletvekili olmuÅŸum, olmamÄ±ÅŸÄ±m, benim partim 'evet' diyor. 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z 'hayÄ±r' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düÅŸtüÄŸümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz." dedi.

''BU DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K ANAYASAYA AYKIRIDIR''

HalaçoÄŸlu, mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Türkiye'de yeni bir yönetim tarzÄ±nÄ±n adapte edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.AK Parti iktidarÄ±nda PKK ile mücadele, dÄ±ÅŸ politika, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸmesi gibi konulara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda önemli hatalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan HalaçoÄŸlu, yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da daha iyi gözden geçirilmesi gerektiÄŸini ifade etti.Ä°ktidarÄ±n 14 yÄ±lda her istediÄŸi yasayÄ± çÄ±karabildiÄŸini, ÅŸimdi ise tüm yetkilerin tek adamda toplanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan HalaçoÄŸlu, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasa'nÄ±n 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adÄ±na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki paylaÅŸÄ±lamaz ve devredilemez. Ama siz bu anayasa ile partili cumhurbaÅŸkanÄ± adÄ± altÄ±ndaki bir kiÅŸiye kararname çÄ±karma yetkisi veriyorsunuz." diye konuÅŸtu.

''ÖZGÜR Ä°RADELERÄ°NÄ° KULLANAMIYORLAR''

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile istenilen kiÅŸilerin bakan olarak atanabileceÄŸini vurgulayan Yusuf HalaçoÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± olan kiÅŸinin eÅŸini, kardeÅŸini, oÄŸlunu bakan yapabileceÄŸini öne sürdü.MHP'de partiden ihraç edilen Ümit ÖzdaÄŸ ile 6 milletvekilinin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "hayÄ±r" diyeceklerini vurgulayan HalaçoÄŸlu, "Milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ä°smail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atila Kaya ve ben doÄŸrudan 'hayÄ±r' diyen milletvekilleriyiz. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda 34 milletvekili kalÄ±yor. 3 milletvekili arkadaÅŸÄ±mÄ±z da kullandÄ±klarÄ± pulu görevlendirilen kiÅŸiye vermeyenler. 31 kiÅŸi ise oy kullandÄ±klarÄ± pullarÄ±nÄ± belirlenen görevliye teslim ediyorlar. DolayÄ±sÄ±yla özgür iradelerini kullanamÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Ä°STÄ°FA ETMEKTEN VAZGEÇTÄ°M"

Bu konu hakkÄ±ndaki endiÅŸelerini MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye de ilettiÄŸini aktaran HalaçoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kendisine tabanÄ±mÄ±zda çok büyük tepki olduÄŸunu söyledim, kendisi de sorumluluÄŸu üzerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu konu bir kiÅŸinin sorumluluÄŸuyla izah edilebilecek bir konu deÄŸil. Türkiye'nin geleceÄŸi ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düÅŸüncelerime saygÄ± gösterdi. Ä°stifa edeceÄŸimi söyledim, etmemem gerektiÄŸini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim."

''PARTÄ°MÄ°ZE TERS DÜÅžTÜÄžÜMÜZÜ BÄ°LÄ°YORUZ''

Devlet Bahçeli'nin ise "Åžimdiki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n anayasayÄ± dinlemediÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla buna bir zemin oluÅŸturmasÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ± en azÄ±ndan yasal hale getirme düÅŸüncesinde olduÄŸu" yönünde bir açÄ±klamada bulunduÄŸunu kaydeden Yusuf HalaçoÄŸlu, "Milletvekili olmuÅŸum, olmamÄ±ÅŸÄ±m, benim partim 'evet' diyor. 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z 'hayÄ±r' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düÅŸtüÄŸümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz." dedi.DiÄŸer milletvekillerine de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine "hayÄ±r" demeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan HalaçoÄŸlu, deÄŸiÅŸikliÄŸin referandumdan geçmemesi için de sahada gerekli mücadeleyi yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.