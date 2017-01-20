Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin iki maddesi daha kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, 12. ve 13. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasÄ±na 484 milletvekili katÄ±ldÄ±. 342 milletvekili "evet" oyu kullanÄ±rken, 138 milletvekili "ret" oyu verdi. 2 oy boÅŸ ve 2 oy geçersiz çÄ±ktÄ±. Çekimser oy kullanÄ±lmadÄ±.

Teklifin 12. maddesine göre cumhurbaÅŸkanÄ±; doÄŸal afet, tehlikeli salgÄ±n hastalÄ±klar veya aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±m hallerinin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸmanÄ±n, ülkenin ve milletin bölünmezliÄŸini içten veya dÄ±ÅŸtan tehlikeye düÅŸüren ÅŸiddet hareketlerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÄ±rmaya yönelik yaygÄ±n ÅŸiddet hareketlerinin ortaya çÄ±kmasÄ±; ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ± hallerinde yurdun tamamÄ±nda veya bir bölgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayÄ± geçmeyecek.

OlaÄŸanüstü hal ilanÄ±, karar verildiÄŸi gün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve aynÄ± gün TBMM'nin onayÄ±na sunulacak. TBMM tatildeyse derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacak; Meclis, gerekli gördüÄŸü takdirde OHAL süresini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldÄ±rabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her seferinde 4 ayÄ± geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde bu 4 aylÄ±k süre aranmayacak.

-SINIRLAMALARA TABÄ° OLMAYACAK

OlaÄŸanüstü hallerde vatandaÅŸlar için getirilecek para, mal ve çalÄ±ÅŸma yükümlülükleri ile anayasanÄ±n "Temel hak ve hürriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±" maddesindeki ilkeler doÄŸrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasÄ±l sÄ±nÄ±rlanacaÄŸÄ± veya geçici olarak durdurulacaÄŸÄ±, hangi hükümlerin uygulanacaÄŸÄ± ve iÅŸlemlerin nasÄ±l yürütüleceÄŸi kanunla düzenlenecek.

OlaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±labilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, olaÄŸan dönem kararnamelerinin tabi olduÄŸu sÄ±nÄ±rlamalara baÄŸlÄ± olmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, olaÄŸanüstü hallerde, bu halin gerekli kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konularda temel haklar, kiÅŸi haklarÄ± ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sÄ±nÄ±rlamalara da tabi olmaksÄ±zÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi çÄ±karabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak, aynÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulacak.

SavaÅŸ ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hariç olmak üzere; OHAL sÄ±rasÄ±nda çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüÅŸülüp karara baÄŸlanacak. Aksi halde OHAL'de çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak.

- BAHÇELÄ°, TÜRKEÅž Ä°LE SOHBET ETTÄ°

Bu arada MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, oyunu kullanÄ±p yerine geçerken bir süre BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ ile ayaküstü konuÅŸtu.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen ÖzdoÄŸan Enç de tekerlekli sandalyeyle Genel Kurul Salonuna geldi. Oyunu kullanan Enç ile AK Parti'li milletvekilleri fotoÄŸraf çektirdi.

13. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin ikinci turunda, 13. madde 343 oyla kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan gizli oylamaya 484 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 136 ret oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 343 evet oyu kullanÄ±ldÄ±. 3 oy boÅŸ çÄ±ktÄ±, 2 oy geçersiz sayÄ±ldÄ±. Çekimser oy kullanÄ±lmadÄ±. Kabul edilen 13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde, askerlerin görevleriyle ilgili iÅŸledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler oluÅŸturulabilecek.