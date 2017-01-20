Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/01/2017 22:14

Devlet BahÃ§eli El Bab'a TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸu inmeli dedi

devlet bahÃ§eli

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli El Bab'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerle ilgili paylaÅŸÄ±mda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'nci günü olduÄŸunu ifade etti. El Bab'dan acÄ± haberler geldiÄŸini belirten Bahçeli, ÅŸehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa, Türk milletine de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, "El Bab'a Türk'ün demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taçlandÄ±rÄ±lmalÄ±, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r. Aziz milletimiz Türk askerinin yanÄ±ndadÄ±r. MHP Türk askerinin baÅŸarÄ±sÄ± için her türlü desteÄŸi vermeye her zamanki gibi hazÄ±r ve heyecanlÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek"

Bahçeli, 20 Ocak 1990'Ä±n Türk milleti ve özellikle AzerbaycanlÄ±lar için karanlÄ±k ve acÄ± bir tarih olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanÄ± akmÄ±ÅŸtÄ±r. 27 yÄ±l önce, 19 Ocak'Ä± 20 Ocak'a baÄŸlayan gece Bakü'de cinayet ve ÅŸiddet düÄŸmesine basÄ±lmÄ±ÅŸ, Rus tanklarÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerine yürümüÅŸtür. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sevdasÄ±nÄ± cesaretleriyle tutuÅŸturup zulme meydan okuyan, esarete baÅŸkaldÄ±ran gardaÅŸlarÄ±mÄ±z acÄ±masÄ±zca hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Bakü sokaklarÄ±nÄ±n ateÅŸe boÄŸulduÄŸunu, tanklarÄ±n palet gürültülerinin mazlumlarÄ±n feryatlarÄ±nÄ± bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bahçeli, kinin ve zalimliÄŸin volkan gibi patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ iÅŸgalini protesto etmek amacÄ±yla toplanan ancak saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 143 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸunu, 611 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, "Üç renkli bayraklarÄ±nÄ±n altÄ±nda hür ve baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸama irade ve isteÄŸiyle ÅŸehadete eren gardaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet diliyorum. TürklüÄŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± her coÄŸrafya bizim ilgi ve duyarlÄ±lÄ±k alanÄ±mÄ±zdadÄ±r. AzerbaycanlÄ± soydaÅŸlarÄ±mÄ±z Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarÄ±dÄ±r. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± incitemeyecek, dahasÄ± zedelenmesine hiçbir millet evladÄ± izin vermeyecektir." deÄŸerlendirmesine yer verdi. 

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