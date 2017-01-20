Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesi de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 14. maddesi oy Ã§oÄŸunluÄŸuyla kabul edildi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 2. tur görüÅŸmelerinde 14. madde 342 'Evet' oyu ile kabul edildi. 14. madde HSYK'nÄ±n yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸi öngörüyor...

13. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinde, teklifin 13. maddesi için 484 milletvekili oy kullandÄ±. 13. madde 343 kabul, 136 ret oyuyla kabul edilirken, 3 boÅŸ oy kullanÄ±ldÄ±, 2 oy da geçersiz sayÄ±ldÄ±.

TBMM Genel Kurulu'nda 13. maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dÄ±ÅŸÄ±nda askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaÅŸ halinde asker kiÅŸilerin görevleri ile ilgili olarak iÅŸledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

12. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 12. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

12. madde ile CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'ye karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesih yetkisi veriyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM, yeni seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilleri göreve baÅŸlayana kadar görevine devam edecek.

TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ve genel seçimler birlikte yapÄ±lacak.

11.MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 2.turunda 11. maddesi 342 "Evet" oyuyla kabul edildi.

481 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 135 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 1 oy çekimser, 3 oy boÅŸ çÄ±ktÄ±.

Teklifin 11'inci maddesine göre, TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 çoÄŸunluÄŸu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi birlikte yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi birlikte yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci döneminde Meclis tarafÄ±ndan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n göreve baÅŸlamasÄ±na kadar devam edecek. Bu ÅŸekilde seçilen Meclis ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süreleri de 5 yÄ±l olacak.

10.MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 2.turunda 10. maddesi 340 "Evet" oyuyla kabul edildi.

481 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 136 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 3 boÅŸ, 2 geçersiz oy çÄ±ktÄ±.

Maddeye göre, cumhurbaÅŸkanÄ±, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± halinde 45 gün içinde cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yapÄ±lacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak.

Genel seçime bir yÄ±l ve daha az kalmÄ±ÅŸsa, TBMM seçimi de cumhurbaÅŸkanÄ± seçimiyle yenilenecek.

9. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸunu düzenleyen 9'uncu madde 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 341, ret 137, boÅŸ 4, geçersiz 1.

9. maddeyle, CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüÅŸüp ve üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verecek.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n üç katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak. Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek.

8. MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci tur görüÅŸmeleri yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 8'inci maddesi 339 oyla kabul edildi.

Genel Kurul'daki gizli oylamaya 483 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 339 kabul, 138 ret oyu kullanÄ±ldÄ±; 3 oy geçersiz, 2 boÅŸ oy, 1 oy çekimser çÄ±ktÄ±.

8'inci maddeye göre, AnayasanÄ±n, "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev ve yetkilerine" iliÅŸkin maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor ve cumhurbaÅŸkanÄ±na "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getiriliyor.

Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yürütme yetkisi de veriliyor.

KADIN MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° ARASINDA ARBEDE

8. madde görüÅŸmeleri baÅŸlamadan önce Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. Bu eylem sÄ±rasÄ±nda bazÄ± kadÄ±n milletvekilleri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.