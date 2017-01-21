Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ± BahÃ§eli ile TÃ¼rkeÅŸ arasÄ±ndaki buzlarÄ± eritti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ikinci turunun sonunda MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ'in sohbet etmesi dikkatleri Ã§ekti.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin referandum aralÄ±ÄŸÄ±nda kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "Milletimiz için hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Ä°nÅŸallah Türk milleti, yapacaÄŸÄ± kendi deÄŸerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda saÄŸlayacaktÄ±r." dedi.

"FAYDA SAÄžLAYACAKTIR"

Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüÅŸmeleri süresince çalÄ±ÅŸmalarÄ± takip etti. Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandÄ±ktan sonra çÄ±kÄ±ÅŸta gazetecilerin sorusunu yanÄ±tlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Ä°nÅŸallah Türk milleti, yapacaÄŸÄ± kendi deÄŸerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda saÄŸlayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

TUÄžRUL TÜRKEÅž Ä°LE SOHBET ETTÄ°

Öte yandan Genel Kurul'da MHPden istifa ederek AK Parti saflarÄ±na geçen BaÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ ile bir süre sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere TürkeÅŸ, MHP'den ihraç edilmiÅŸti.