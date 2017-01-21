CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Parlamento kendi tarihine ihanet etmiÅŸtir

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, anayasa teklifinin yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan grup toplantÄ±sÄ± yaparak, gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "Parlamento kendi tarihine ihanet etmiÅŸtir, milletimiz bu hatayÄ± düzeltecektir. Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yorum. TBMM'de yapÄ±lan hatayÄ± milletimiz düzeltecektir. 200 yÄ±llÄ±k demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez." dedi.

"MÜCADELEMÄ°ZÄ° SÜRDÜRECEÄžÄ°Z"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partisinin TBMM Grubunu topladÄ±. AçÄ±k ve net bir ÅŸekilde "tarafsÄ±z bir cumhurbaÅŸkanÄ±" istediklerini vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "TaraflÄ± bir cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bu ülkeye getirebileceÄŸi hiçbir hayÄ±r yoktur. Kendi ülkemizde huzur içinde yaÅŸamak istiyoruz. ÇatÄ±ÅŸmadan uzak durmak istiyoruz. O açÄ±dan mücadelemizi sürdüreceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"CAMÄ°YE DE KIÅžLAYA DA ADLÄ°YEYE DE SÄ°YASET GÄ°RMESÄ°N Ä°STÄ°YORUZ"

Bütün CHP milletvekillerinin sokak sokak, cadde cadde, kahve kahve, fabrika fabrika gezerek gerçekleri millete anlatmasÄ±nÄ± isteyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Åžu soruyu sorun önce sevgili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za; 'Siz taraflÄ± bir cumhurbaÅŸkanÄ± mÄ± istiyorsunuz, yoksa tarafsÄ±z bir cumhurbaÅŸkanÄ± mÄ± istiyorsunuz? Siz camiye, kÄ±ÅŸlaya, adliyeye siyaset girsin mi istiyorsunuz, girmesin mi istiyorsunuz?' Biz camiye de kÄ±ÅŸlaya da adliyeye de siyaset girmesin istiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± devletin sigortasÄ± olsun ve tarafsÄ±z olsun istiyoruz. EÄŸer siz buna 'evet' diyorsanÄ±z referandumda bu önünüze gelecek, hep birlikte buna 'hayÄ±r' diyeceÄŸiz.

"BU OLAY SADECE CHP'NÄ°N SORUNU DEÄžÄ°LDÄ°R"

Türkiye'nin hayrÄ± için, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için, vatanÄ±mÄ±z, milletimiz için buna 'hayÄ±r' demek zorundayÄ±z ve anlatmak zorundayÄ±z. Bu olay sadece CHP'nin sorunu deÄŸildir. Bu sorunun iÅŸçinin sorunudur, memurun sorunudur, emeklinin sorunudur, ev kadÄ±nÄ±nÄ±n sorunudur, üniversitede hoca olanÄ±n sorunudur, ilköÄŸretimde öÄŸretmen olanÄ±n sorunudur. Birlikte mücadele edeceÄŸiz. Birlikte halkÄ±mÄ±za anlatacaÄŸÄ±z."

"BÄ°Z HAKLIYIZ"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n bütün vatandaÅŸlara olduÄŸunu dile getirdi. Her kesimden insana seslenen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Demokrat olanlar, kendisini liberal, milliyetçi, Atatürkçü, ülkücü olarak görenler, akademisyenler, doktorlar, çiftçiler, memurlar, emekliler hep birlikte vatanÄ±mÄ±za, bayraÄŸÄ±mÄ±za, Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çÄ±kalÄ±m. Hep birlikte bu güzel ülkede huzur içinde, insan gibi yaÅŸayalÄ±m, düÅŸüncelerimizi rahatlÄ±kla ifade edelim. Bizim mücadelemiz haklÄ± bir mücadeledir, bizim mücadelemiz demokrasi, Cumhuriyet, hürriyet, özgürlük mücadelesidir, bizim gibi düÅŸünmeyenlere saygÄ± gösterme mücadelesidir. O nedenle biz haklÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu."Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yorum. TBMM'de yapÄ±lan hatayÄ± milletimiz düzeltecektir. 200 yÄ±llÄ±k demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez." ifadelerini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin birinci bölümün Mecliste deÄŸiÅŸikliÄŸin ne getirdiÄŸini bilmeyen milletvekillerinin oylarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

"MÜCADELEMÄ°Z HAYIRLI OLSUN"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Her davamÄ±zda haklÄ±yÄ±z, her söylediÄŸimizde haklÄ±yÄ±z. Bir Allah'Ä±n kulu çÄ±kÄ±p, iktidar tarafÄ±ndan, 'Åžu söylediÄŸiniz yanlÄ±ÅŸ' diyemiyor. Diyemez de zaten çünkü biz sadece kendimizi deÄŸil, bu ülkenin bütün insanlarÄ±nÄ±, Türkiye'yi savunuyoruz ve onlarÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± savunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapÄ±lan bu hatayÄ± milletimiz kesinlikle düzeltecektir. Milli KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± beraber verdik, ÅŸimdi demokraside milli kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±nÄ± vereceÄŸiz, özgürlükte bu kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±nÄ± hep birlikte vereceÄŸiz. TarafsÄ±z bir cumhurbaÅŸkanÄ± oluncaya kadar, milletin iradesi parlamentoya saÄŸlÄ±klÄ± yansÄ±yÄ±ncaya kadar. Her vatandaÅŸÄ±n huzur içinde düÅŸüncesini açÄ±klayÄ±ncaya kadar, yasaklarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, düÅŸüncelerin özgürce ifade edildiÄŸi bir Türkiye'yi ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±ncaya kadar. Hepimizin mücadelesi önemlidir. Ülkemize karÅŸÄ±, çocuklarÄ±mÄ±za, vatanÄ±mÄ±za, Cumhuriyetimize, birliÄŸimize karÅŸÄ± bu mücadelemizi yapacaÄŸÄ±z. Mücadelemiz hayÄ±rlÄ± olsun."