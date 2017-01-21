BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump ilk o sÃ¶zleÅŸmeyi iptal edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, Obama dÃ¶neminde Ã§Ä±karÄ±lan "Obamacare" adlÄ± saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ± iptal edeceÄŸinin sinyallerini verdi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Oval Ofis'te baÅŸkan olarak geçirdiÄŸi ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump'Ä±n, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ±nÄ±n iptalini öngören metni imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Amerikan kamuoyunda uzun zamandÄ±r tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve Trump'Ä±n "Ä°lk icraatÄ±m iptal etmek olacak." dediÄŸi Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaÅŸlara yüksek maliyetler üretiyor.Trump kararnamesinde, Obamacare'in vatandaÅŸlar üzerindeki ekonomik yüklerinin azaltÄ±lmasÄ± için gerekli önlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta içinde "Obamacare"in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak bir düzenlemeyi onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisi'nden önce Senato'da da kabul edilmiÅŸti. Bu düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±klarÄ± ifade edilmiÅŸti.

FEDERAL DÜZENLEMELER DONDURULDU

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan bir diÄŸer açÄ±klamada ise Trump'Ä±n, verdiÄŸi talimatla farklÄ± bakanlÄ±k ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarÄ±na oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemelerin dondurulduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.