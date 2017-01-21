BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m kendi elleriyle vekillerine sÃ¼t ikram etti

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¼tÃ¼ gÃ¼ÄŸÃ¼mden bardaklara doldurarak baÅŸta eski Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Burhan Kuzu olmak Ã¼zere milletvekillerine ikram etti.

AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi, Meclisteki yaklaÅŸÄ±k 1,5 aylÄ±k maratonunu tamamlayarak yasalaÅŸtÄ±. Meclis, teklifin kabul edildiÄŸi son gün, en kalabalÄ±k ve yoÄŸun günlerinden birini yaÅŸadÄ±.

1,5 AYLIK MARATON TAMAMLANDI, ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° TEKLÄ°FÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

BaÅŸta AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m olmak üzere, AK Parti milletvekilleri tarafÄ±ndan 10 AralÄ±k 2016 tarihinde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, Anayasa Komisyonunda 10 günlük, Genel Kurulda da 13 günlük mesailerin ardÄ±ndan kabul edildi.

Ä°KTÄ°DAR VE ANA MUHALEFET PARTÄ°LERÄ° OYLARINI KULLANDI

Meclis ve kulislerde, teklifin kabul edildiÄŸi son gün, en kalabalÄ±k ve yoÄŸun günlerinden biri yaÅŸandÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, oylamalar süresince Mecliste kaldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genel Kurul Salonu'nda oyunu kullandÄ±ktan sonra bazen kuliste milletvekilleri ve gazetecilerle sohbet etti, kimi zaman da AK Parti Grubu'ndaki makamÄ±na geçti.

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° KULÄ°SLERDE SEÇÄ°M BÖLGELERÄ°NE AÄ°T Ä°KRAMLAR Ä°ÇÄ°N YARIÅžTI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli ise kuliste partili milletvekilleriyle sohbet etti, zaman zaman da makam odalarÄ±nda dinlendi. Milletvekilleri kulislerde, seçim bölgelerine özgü ikramlarda bulunmak için adeta birbirleriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.

AK PARTÄ°'LÄ° VEKÄ°LLER, SÜTTEN ÇÄ°Äž KÖFTEYE Ä°KRAMLARDA BULUNDU

Teklifin görüÅŸmelerinin son gününde kulislerde; AK Parti DiyarbakÄ±r Milletvekili Ebubekir Bal meyan kökü ÅŸerbeti, AK Parti ÇankÄ±rÄ± Milletvekili Hüseyin Filiz süt, AK Parti Isparta milletvekilleri gül lokumu, AK Parti ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z çiÄŸ köfte ve mÄ±rra, AK Parti Osmaniye milletvekilleri de yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±ttÄ±. TBMM Üyeler LokantasÄ±'nda da AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop ile AK Parti TekirdaÄŸ Milletvekilleri Mustafa Yel, AyÅŸe DoÄŸan ve Metin Akgün, TekirdaÄŸ köftesi, piyaz ve Hayrabolu tatlÄ±sÄ± ikramÄ±nda bulundu.

BAÅžBAKAN ELLERÄ°YLE VEKÄ°LLERÄ°NE SÜT DAÄžITTI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÇankÄ±rÄ± Milletvekili Hüseyin Filiz'in görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda kuliste daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± sütü, güÄŸümden bardaklara doldurarak baÅŸta eski Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Burhan Kuzu olmak üzere milletvekillerine ikram etti.

MHP GRUBU Ä°SE SÄ°MÄ°T, PEYNÄ°R, ZEYTÄ°N Ä°KRAM ETTÄ°

MHP Grubu ise kuliste simit, peynir, zeytin ikramlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

EÅžÄ° Ä°NTÄ°HAR GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NDE BULUNAN SAFFET SANCAKLI DA TBMM'DEYDÄ°

Son gün yapÄ±lan görüÅŸmelere, eÅŸi ateÅŸli silahla yaralanan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ± da katÄ±ldÄ±.

BAÅžBAKAN VE BAZI AK PARTÄ°'LÄ° VEKÄ°LLER SANCAKLI'YA "GEÇMÄ°Åž OLSUN" DEDÄ°

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile bazÄ± CHP milletvekilleri SancaklÄ±'nÄ±n yanÄ±na giderek "geçmiÅŸ olsun" dileklerinde bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, yerine geçerken MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile tokalaÅŸtÄ±.