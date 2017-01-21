Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi 339 oyla meclisten geÃ§ti

1,5 aydÄ±r devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi sÃ¼recinin sonuna gelindi. Ä°kinci tur oylamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teklif onaylandÄ±.

Anayasa DeÄŸiÅŸiklik Teklifi tümü üzerinde yapÄ±lan oylama sonucu 339 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanÄ±lan 488 kabul 339, ret 142, boÅŸ 5, geçersiz 2.Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi birinci tur görüÅŸmeleri 9 Ocak Pazartesi Meclis Genel Kurulunda görüÅŸülmeye baÅŸladÄ± ve 7 gün sürdü. Teklifin ikinci tur görüÅŸmeleri 18 Ocak ÇarÅŸamba günü baÅŸladÄ± ve 3 gün sürdü. Her iki turda da maddelerin görüÅŸülmesine geçilmesi ve iki iptal oylamayla toplam 18 madde 40 kez oylandÄ±.

CHP'LÄ° VEKÄ°LLER KUPALARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTTU

Teklifin tümü üzerindeki oylama sÄ±rasÄ±nda CHP'li kadÄ±n milletvekilleri oy kupalarÄ±nÄ±n önünde bekledi. AK Partili kadÄ±n milletvekillerinin de oy kupalarÄ±nÄ±n yanÄ±na gitmesi üzerine Ak Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ duruma müdahale etti. ElitaÅŸ, kadÄ±n milletvekillerini yerlerine geçmeleri konusunda uyardÄ±. Oy kullanÄ±rken ayakta bekleyen ve fotoÄŸraf çektiren milletvekillerini Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± sÄ±k sÄ±k uyardÄ±. BahçekapÄ±lÄ± milletvekillerinin fotoÄŸraf çektirmemesini isteyerek baÅŸkanlÄ±k divanÄ± önünde beklememelerini istedi.

BAHÇEKAPILI: EGEMENLÄ°K MÄ°LLETÄ°NDÄ°R

Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ± oylama sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klarken "Gerçekten egemenlik kayÄ±tsÄ±z, ÅŸartsÄ±z milletindir" dedi. Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi 339 oyla kabul edildi. Ak Partili milletvekilleri teklifin kabul edilmesini alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±larken CHP ve HDP'li milletvekilleri Genel Kurul Salonundan çÄ±ktÄ±. Genel kurul salonunda sadece CHP'li Deniz Baykal kaldÄ±.

YILDIRIM KÜRSÜYE ÇIKTI, CHP'LÄ°LER TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸma yapmak için kürsüye çÄ±kÄ±nca CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel ve Levent Gök bu duruma tepki gösterdi.

"TÜRKÄ°YE EN DOÄžRU TERCÄ°HÄ° YAPACAKTIR"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde kararÄ± milletin vereceÄŸini kaydederek ÅŸöyle konuÅŸtu: "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸmelerini yaptÄ±k. DeÄŸiÅŸikliÄŸi gerçekleÅŸtirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptÄ±k. Åžimdi söz karar milletindir. Yetki milletindir, mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek son kararÄ± verecektir. Türk milleti cumhuriyete cumhuriyetin deÄŸer ve kazanÄ±mlarÄ±na aÅŸÄ±k bir millettir. BU aziz millet 23 Nisan 1920'de bu yüce Meclis'i kurmuÅŸtur. Kahramanca bir kurtuluÅŸ mücadelesi verdi. Ä°stiklalin kendisi kazandÄ±. 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti, sahip çÄ±ktÄ±, korudu kolladÄ± büyüterek bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet Gazi Meclis'i ile birlikte hükümeti, devleti, ülkesini, canÄ± pahasÄ±na korudu, dünyanÄ±n hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±. SandÄ±k her önüne geldiÄŸinde en doÄŸru kararÄ± verdi millet. Millet bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda da en doÄŸru kararÄ± mutlaka verecektir. Milletimiz sandÄ±ÄŸa gidecek aklÄ±yla, vicdanÄ±yla oy kullanacak. Türkiye için en doÄŸru tercihi yapacaktÄ±r. Milletin vereceÄŸi karar en isabetli karar olacaktÄ±r. Millet her ÅŸeyin en iyisini bilendir. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinin süresince çok özverili çalÄ±ÅŸmalar oldu. TBMM çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, stenograf arkadaÅŸlara, bize servis yapan hizmetli, garson, danÄ±ÅŸman, güvenlik ekiplerine ve meclis çatÄ±sÄ± altÄ±nda hizmet veren herkese teÅŸekkür ediyorum. Milletin verdiÄŸi karar baÅŸÄ±mÄ±z gözümüz üzerinedir. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ülkemiz, geleceÄŸimiz için uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyorum."

MHP SIRALARI AYAKTA ALKIÅžLADI

BaÅŸbakanÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± MHP sÄ±ralarÄ± ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir süre konuÅŸtu.