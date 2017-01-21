MHP lideri BahÃ§eli TÃ¼rk'Ã¼n demir yumruÄŸuyla terÃ¶ristlerden eser kalmamalÄ±

Suriye'de devam eden DAEÅž operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda ÅŸehit olan 5 asker iÃ§in MHP lideri sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± etkin mücadele veren Türk askerine bu akÅŸam saatlerinde teröristler tarafÄ±ndan bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da 5 asker ÅŸehit olurken 9 asker de yaralandÄ±.Bahçeli El Bab operasyonunda bu akÅŸam verdiÄŸimiz 5 ÅŸehitle ilgili twitter'da paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak, ÅŸehitlere rahmet diledi. Bahçeli "Türk'ün demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taçlandÄ±rÄ±lmalÄ±, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r" dedi.

Ä°ÅŸte Bahçeli'nin mesajlarÄ±:

-FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab'tan yine acÄ± haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef ÅŸehit düÅŸtü.

-9 kahramanÄ±mÄ±z ise yaralandÄ±. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun diyorum.

-El Bab'a Türk'ün demir yumruÄŸu inmeli, kuÅŸatma zaferle taçlandÄ±rÄ±lmalÄ±, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalÄ±dÄ±r.

-Aziz milletimiz Türk askerinin yanÄ±ndadÄ±r.MHP Türk askerinin baÅŸarÄ±sÄ± için her türlü desteÄŸi vermeye her zamanki gibi hazÄ±r ve heyecanlÄ±dÄ±r.