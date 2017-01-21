Melih GÃ¶kÃ§ek'ten flaÅŸ pavyon aÃ§Ä±klamasÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, "Ulus'taki pavyonlardan Ã§ok acaip ÅŸikayetler geliyor, kapatacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, "Ulus'taki pavyonlardan çok acaip ÅŸikayetler geliyor. Zaten orada kamulaÅŸtÄ±rma faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bizim yeni bir projemiz var; ÇankÄ±rÄ± Caddesi'ni kamulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Bu konuda hükümetimiz bize kaynak saÄŸlayacak" dedi.

PERÄ°SCOPE'TAN CANLI YAYIN YAPTI

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin oylandÄ±ÄŸÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretinin ardÄ±ndan sabaha karÅŸÄ± 05.00'te Priscope'tan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 339 oyla kabul edildiÄŸi tarihi günü kaçÄ±rmak istemediÄŸini vurgulayan Gökçek, Meclis'teki izlenimlerini aktardÄ±. TBMM'de BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bakanlar ve milletvekillerinin bulunduÄŸu ortamda sohbet ettiklerini ve sevinçlerini birlikte paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Gökçek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 339 oyla Anayasa referandumu kabul edildi. Ä°nÅŸallah Allah nasip ederse ÅŸimdi referanduma gideceÄŸiz. Referandumda da sizlerin oylarÄ±yla inÅŸallah, Türkiye, BaÅŸkanlÄ±k sistemine geçmiÅŸ olacak." ifadelerini kullandÄ±.

''BÄ°NALÄ° YILDIRIM'DAN MÜJDE ALDIM''

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bazÄ± müjdeler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gökçek, "Özellikle belediye BaÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±ma buradan müjde vermek isterim. Bizim paralarÄ±mÄ±z kesiliyordu, paralarÄ±n kesintisini iÅŸlemi bitirmiÅŸ. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, 'hadi müjdemi vereyim sana Melih' diyerek bize bu müjdeyi verdi. Ben de buradan size iletmiÅŸ olayÄ±m." diye konuÅŸtu.

UYUÅžTURUCU KONUSU

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile pek çok konuyu konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu ama özellikle uyuÅŸturucu konusunda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bazÄ± bilgiler aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden BaÅŸkan Gökçek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, küçük çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okul çevrelerinde uyuÅŸturucu almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, çocuklarÄ±mÄ±za yedikleri poÄŸaçalarÄ±n içerisine bile uyuÅŸturucu katarak, onlarÄ± alÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettim. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n; hükümet olarak bu konuda çok ciddi bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± varmÄ±ÅŸ onu söylediler. Ä°nÅŸallah önümüzdeki günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuÅŸturucu ile çok ciddi anlamda bir mücadele baÅŸlatÄ±yor."

''MUHTEÅžEM BÄ°R ALKIÅž ALDI''

Bir izleyicisinin "Neden, Ak Parti Grup toplantÄ±sÄ±ndan canlÄ± yayÄ±n yapmadÄ±nÄ±z?" sorusu üzerine, AK Parti Grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n basÄ±na kapalÄ± olduÄŸunu vurgulayan Gökçek, "Fakat ÅŸu kadarÄ±nÄ± söyleyeyim, milletvekilleri inanÄ±lmaz heyecanlÄ±ydÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z inanÄ±lmaz büyük bir alkÄ±ÅŸ aldÄ±. MuhteÅŸem bir alkÄ±ÅŸ aldÄ±, milletvekilleri SayÄ±n BaÅŸbakana muhabbetlerini ilettiler." ÅŸeklinde gözlemlerini de aktardÄ±.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutumundan övgü ile söz eden Gökçek, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±n, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na olan sadakati ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki sistem meselesine inanÄ±ÅŸÄ± ve ortaya koyduÄŸu samimiyet sadece ve sadece alkÄ±ÅŸlanÄ±r. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ± bu konuda bugün bir sefer daha çok takdir ettim. Kürsüye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda yürekten SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± açÄ±ktan diledi, çok güzel bir konuÅŸma yaptÄ±. Ben de bu konuda SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyorum. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum inÅŸallah." diye konuÅŸtu.

SORULARI YANITLADI

Gökçek daha sonra kendisine gelen sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Sorulardan bazÄ±larÄ± ve Gökçek'in cevaplarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"TaÅŸerona kadro verilecek mi?"

TaÅŸerona kadro verilme meselesi hükümette görüÅŸülüyor. Herhalde verilecek, önümüzdeki günlerde onu da medyadan duyarsÄ±nÄ±z diye düÅŸünüyorum.

"GölbaÅŸÄ±na metro projeniz var mÄ±?"

GölbaÅŸÄ±'na nüfusu açÄ±sÄ±ndan açÄ±k söyleyeyim, en sonra metronun gelmesi gereken bir yer. ÖrneÄŸin Mamak'a metro lazÄ±m, AltÄ±ndaÄŸ'a metro lazÄ±m, Keçiören'in metrosu daha yeni bitti. Sincan'Ä±n metrosu var. Etimesgut'a da banliyö treni geliyor. RaylÄ± sistem geliyor. Çankaya'nÄ±n da belli noktalarÄ±na lazÄ±m. Çayyolu'na doÄŸru gittik ama Dikmen tarafÄ±na özellikle SinpaÅŸ'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan binalara doÄŸru, yoÄŸun metrolar lazÄ±m. Onlar yapÄ±ldÄ±ktan sona inÅŸallah GölbaÅŸÄ±na gelir, bu da herhalde 10 yÄ±ldan önce kesinlikle olmaz, realist olmak lazÄ±m.

"PavyonlarÄ± ne zaman kapatacaksÄ±nÄ±z?"

Ulus'taki pavyonlardan çok acaip ÅŸikayetler geliyor. Zaten orada kamulaÅŸtÄ±rma faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bizim yeni bir projemiz var; anlatmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Ama SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakan tarafÄ±ndan da olabileceÄŸi ifade edilen yeni bir proje; ÇankÄ±rÄ± Caddesi'ni kamulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Bu konuda hükümetimiz bize kaynak saÄŸlayacak. O gelecek paralarla ÇankÄ±rÄ± Caddesi'nin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ÇankÄ±rÄ± Caddesi'nin altÄ±ndan tünel yolun geçmesi, üstünün yaya yolu olarak düzenlenmesi, ÇankÄ±rÄ± Caddesi'ndeki uygun kullanÄ±labilecek durumda olan otellerin yurt ve bazÄ± binalarÄ±n da HacÄ± Bayram Üniversitesi'nin fakülteleri haline getirilmesi planlanÄ±yor. Ä°nÅŸallah bu gerçekleÅŸince pavyonlar zaten otomatikman kalkmÄ±ÅŸ olacak, böyle bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. DüÅŸündüÄŸümüz alt geçidi de ÅŸu anda Ä°ller BankasÄ± ile Gençlik ParkÄ± arasÄ±ndan girerek YIBA çarÅŸÄ±sÄ±ndan çÄ±kacak ÅŸekilde halletmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda da HacÄ± Bayram'Ä±n alt tarafÄ±nda eski Bentderesi tabir edilen yerden; Kevgirli Sokak'tan giren bir alt tünelin de Ankara Palas'Ä±n önünden geçmesi söz konusu. Üst kÄ±smÄ± Ankara meydanÄ± olacaÄŸÄ± için trafik tamamen aÅŸaÄŸÄ±dan iÅŸleyecek. Otobüsler aÅŸaÄŸÄ±da duracak. Böyle güzel bir projemiz var, hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah Allah yapmayÄ± nasip eder. Bu projenin önümüzdeki 2 yÄ±l içinde bitmesi çok zor. Allah bize bir dönem daha nasip eder mi bilmiyorum? Ederse eder, etmezse bir baÅŸka AK partili arkadaÅŸamÄ±zÄ±n burayÄ± bitirmesi söz konusu olur diye düÅŸünüyorum.

"Ankaragücü'ne el uzatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?"

Bu benim üçüncü Periscope yayÄ±nÄ±m, bu konuyu da üçüncü defa anlatÄ±ÅŸÄ±m olacak. Ankaragücü'ne sanki 'Melih Gökçek yardÄ±m etmiyormuÅŸ gibi' özellikle Ankaragücü içerisinde bana muhalefet eden kesimin bir propagandasÄ± var. Buna kesinlikle inanmayÄ±n. GölbaÅŸÄ±'nda bir toplantÄ± yaptÄ±m. Orada Ankaragücü'ne sempatisi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m ne kadar Ankara'nÄ±n zengin eÅŸrafÄ± varsa davet ettim. O davete Ankaragücü'nün BaÅŸkanÄ±nÄ± ve yönetimini de davet ettim. Eski parayla 6 trilyon lira para topladÄ±m, ben bugüne kadar kimseden OsmanlÄ±spor için bile böyle bir para toplamadÄ±m. Bunu bilesiniz. Bu da Ankaragücü'ne olan sevgimiz ve saygÄ±mÄ±z. AyrÄ±ca Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi, Belediye Meclisi'nden üç defa karar çÄ±karttÄ± ve her üçünde de Ankaragücü'ne para transferi yaptÄ±k. Bütün bunlarÄ±n haricinde Ankaragücü'ne en büyük oranda yardÄ±m eden kiÅŸi bizim Belediyemize iÅŸ yapan bir esnaf arkadaÅŸÄ±mÄ±z. O da benim hatÄ±rÄ±mÄ± kÄ±rmadÄ±, devamlÄ± olarak Ankaragücü'ne para yardÄ±mÄ± yapÄ±yor. Ve büyük bir borç kÄ±smÄ±nÄ± da üstlendi. Bütün bu gerçekler ortada olduÄŸu halde, hala özellikle Ankaragücü'nde Melih Gökçek'i ve Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'ni karalamak, 'Ankaragücü'ne sahip olunmuyor' gibi bir imaj verme noktasÄ±nda inanÄ±lmaz bir gayret var. Bunlar yalan bunlara inanmayÄ±n. Sorun bakalÄ±m yöneticilere Melih Gökçek'in söyledikleri yalan mÄ± deÄŸil mi? BunlarÄ± hiç bahsetmiyorlar, hiç söylemiyorlar, ama Ankaragücü'ne Melih Gökçek para vermiyor gibi bir propaganda yapÄ±yorlar. Bunlar yalan. Elimizden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yoruz. Acaba kendi bütçelerinin yüzde kaçÄ± Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nden, topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yardÄ±mlardan ve benim arkadaÅŸÄ±mdan geliyor? En az Ankaragücü'nün kaynaklarÄ±nÄ±n yüzde 75'i, yüzde 80'i buradan geliyor ve 'hala bize yardÄ±m etmiyorsun' demek büyük bir haksÄ±zlÄ±k. Ankaragücülü arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bunu bilmesini özellikle istiyorum.

"Hastaneler çevresinde çok yüksek otopark paralar alÄ±yorlar?"

Hacettepe civarÄ±nÄ± söylüyorsanÄ±z, aslÄ±nda biz para almÄ±yoruz. Demek ki orada çeteler oluÅŸtu, korsan otoparkçÄ±lar bu paralarÄ± alÄ±yor. Önümüzdeki günlerde yeniden bu yollarÄ± paralÄ± otopark yapÄ±yor ve bizim Belediye Åžirketimiz BELTAÅž iÅŸletecek. Ä°nÅŸallah o zaman bu durumlarÄ± düzeltmiÅŸ oluruz.

"Mamak tramvay hattÄ± yapÄ±lacak mÄ±?"

Tramvay yok da monoray yapÄ±lacak. Monoray konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor, eÄŸer bu önümüzdeki bir iki ay içinde anlaÅŸma yapÄ±lÄ±rsa Mamak ve Dikmen'e de iki ÅŸehir hastaneleri bölgesine de böyle bir ÅŸey yapabileceÄŸiz inÅŸallah. O konuda çalÄ±ÅŸmalara devam ediyoruz.

"KÄ±rÄ±kkale YeÅŸil Vadi ne durumda?"

"YeÅŸil Vadi'yi yapÄ±yoruz. Åžu anda devam ediyoruz. Ä°nÅŸallah bu yÄ±l içerisinde de tamamen bitmiÅŸ olacak YeÅŸil Vadi KÄ±rÄ±kkale Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalÄ±yor aslÄ±nda Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nin görevi deÄŸil, ama biz KÄ±rÄ±kkalelilere söz vermiÅŸtik. YeÅŸil Vadi Ankara'nÄ±n KÄ±rÄ±kkalelilere hediyesi olarak yapÄ±lmaya devam edecek.

"ODTÜ'yü yÄ±kacak mÄ±sÄ±nÄ±z?"

ODTÜ'yü niye yÄ±kayÄ±m? Tamam ODTÜ'deki sol taban beni sevmez ama ODTÜ'nün içerisindeki öÄŸrencilerin çok büyük bir ekseriyeti özellikle saÄŸduyulu insanlardÄ±r. BakmayÄ±n öÄŸretim kadrosuna, özellikle solu ideolojik hale getirmiÅŸ bir takÄ±m kiÅŸiler var ama ODTÜ'nün tamamÄ±nÄ± böyle kabul etmek mümkün deÄŸil. ODTÜ, bizim bir bilim yuvasÄ± olarak kabul ettiÄŸimiz bir yer, inÅŸallah ideolojik anlamda saplantÄ±lardan kurtulur ve ilim taraflarÄ± daha fazla olur.