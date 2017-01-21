DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan o rapora bÃ¼yÃ¼k tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AB Ã¼yesi istihbaratÃ§Ä±larÄ±ndan oluÅŸan bir kurulun 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora sert tepki gÃ¶sterdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Avrupa BirliÄŸi üyesi ülkelerinin istihbaratçÄ±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hakkÄ±nda yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen bir raporla ilgili Birlik yetkililerinden izahat talep edildiÄŸini belirtti.

"YANLIÅž TEMELSÄ°Z VE CAHÄ°LCE"

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, AB üyesi ülkelerinin istihbaratçÄ±larÄ±ndan oluÅŸan bir merkezin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bildirilen 24 AÄŸustos 2016 tarihli bir raporda, 15 Temmuz terörist darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yanlÄ±ÅŸ, temelsiz, yanlÄ± ve cahilce iddialara yer verildiÄŸine dair bazÄ± basÄ±n haberleri hakkÄ±nda izahat talep edilen AB yetkililerinden raporun varlÄ±ÄŸÄ±na ve içeriÄŸine iliÅŸkin bir teyit alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"MUHATAPLARIMIZI UYARMAKTAYIZ"

BasÄ±nda yer alan haberlerde, raporun "sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±na yer verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, "15 Temmuz terörist darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduÄŸu hususu kanÄ±tlarÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu terör örgütünün, ülkemizin ulusal güvenliÄŸine, istikrarÄ±na, birliÄŸine ve bütünlüÄŸüne yönelik oluÅŸturduÄŸu tehdit hakkÄ±nda AB ve AB ülkelerine her düzeyde bilgi verilmiÅŸtir. FETÖ'nün sadece Türkiye bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil faaliyet gösterdikleri diÄŸer ülkeler açÄ±sÄ±ndan da güvenlik riski taÅŸÄ±yan karanlÄ±k bir küresel aÄŸ olduÄŸu hususunda da muhataplarÄ±mÄ±zÄ± uyarmaktayÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"Ä°DDÄ°ALAR DOÄžRUYSA AB'NÄ°N KÖTÜ NÄ°YETLÄ° DAVRANDIÄžININ GÖSTERGESÄ° OLUR"

AçÄ±klamada, AB istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n böyle bir rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nda doÄŸruluk payÄ± olmasÄ± halinde bunun, AB'nin kötü niyetli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en açÄ±k göstergesi olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:"DiÄŸer taraftan söz konusu raporun, AB'yi ülkemiz aleyhine tavÄ±r almaya yönlendirecek bir algÄ± operasyonunun ürünü olabileceÄŸi de akla gelmektedir. Türk halkÄ±nÄ±n, FETÖ'nün bu giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasimizi korumak uÄŸruna verdiÄŸi onurlu mücadeleye ve teröre kurban verdiÄŸimiz ÅŸehitlerimize dahi saygÄ± göstermekten uzak olan böyle bir yaklaÅŸÄ±m ne kabul edilebilir ne de vicdanlara sÄ±ÄŸar. Söz konusu raporun Türkiye-AB iliÅŸkilerine pozitif bir gündem kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik gayretlerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönemde gündeme gelmesi de ayrÄ±ca manidar görülmektedir.?" YabancÄ± basÄ±nda, Avrupa BirliÄŸi istihbaratçÄ±larÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden önce ordudan tasfiyeler yapÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir rapor kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü.