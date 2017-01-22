BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m milletimiz mÃ¼cadeleyi inÅŸallah evet oyuyla taÃ§landÄ±racak dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Kanunu'na dair halka Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardÄ±ndan Mecliste basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da AK Partili milletvekillerine hitap eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz bugün burada, bu gazi Mecliste bir kez daha tarih yazdÄ±nÄ±z. Allah sizden razÄ± olsun." dedi.

AK Parti Grubu olarak Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸini ÅŸekillendirdiklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Siz, yÄ±llarÄ±n hasretini, özlemini sona erdirdiniz. AK Parti, 14 yÄ±llÄ±k iktidar döneminde kuÅŸkusuz çok büyük iÅŸler yaptÄ± ancak bugün yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ, bugün ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eser, hiç kuÅŸkunuz olmasÄ±n bugüne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸlerin en büyüÄŸünden biridir. En büyük eserlerden biridir." ifadelerini kullandÄ±.

Bugünlere sabÄ±r ve sebatla ilerlediklerini, direnerek, mücadele ederek geldiklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bizim tek bir derdimiz var: ÇocuklarÄ±mÄ±za daha güçlü, daha aydÄ±nlÄ±k, daha müreffeh bir ülke bÄ±rakmak. Bugün yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu tarih, son 15 günün eseri deÄŸil, son 14 yÄ±lÄ±n hatta son on yÄ±llarÄ±n mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca ulaÅŸmak için emek vermiÅŸ her bir kardeÅŸimi, her bir isimsiz kahramanÄ± buradan saygÄ±yla yad ediyorum. Bayrak asarak, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak, malÄ±nÄ± mülkünü bu yola feda ederek, her türlü ezaya, cefaya katlanarak Türkiye'ye bugünü yaÅŸatanlara ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Elbette bu büyük mutluluÄŸu, bu tarihi anÄ± yaÅŸarken, bu mücadelenin kurucu liderine, Genel BaÅŸkanÄ±na, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a selamlarÄ±mÄ±zÄ±, saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± iletiyoruz."

"SayÄ±n Devlet Bahçeli, bu sürece büyük destek verdi"

Eski CumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de bu sistemi getirmek istediÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Rahmetli TürkeÅŸ bu sistemi istedi, rahmetli hocamÄ±z Necmettin Erbakan da bu sistemi savundu. SayÄ±n Devlet Bahçeli, bu sistemin gerekliliÄŸini gördü ve bu sürece büyük destek verdi, yanÄ±mÄ±zda oldu. Elbette liderimiz, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan, siyasete girdiÄŸi andan itibaren Türkiye için ihtiyaç olan bu sistemi arzuladÄ± ve bunun mücadelesini verdi."

"Ä°ÅŸte grup, iÅŸte sonuç"

Bu büyük, kararlÄ± ve cesur mücadelenin sondan bir önceki etabÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Grubumuz için çok ÅŸey söyledim ancak baÅŸÄ±ndan beri bir ÅŸey söyledim: 'Bizim grubumuz kaya gibidir, bir parça bile kimse koparamaz. Grubumuza güveniyoruz, grubumuz üzerindeki oynanan oyunlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz.' dedik. Ä°ÅŸte o büyük grup, gururumuz AK Parti grubu, iÅŸte grup, iÅŸte sonuç. KonuÅŸanlar, senaryo yazanlar, bir kez daha hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±lar, bir kez daha tuÅŸ oldular. Ä°nÅŸallah, milletimiz de bu mücadeleyi 'Evet' oyuyla taçlandÄ±racak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararÄ±n verilmesinde emeÄŸi geçen bütün kardeÅŸlerimi, baÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± olmak üzere tebrik ediyorum, teÅŸekkür ediyorum."

"DanÄ±ÅŸman, koruma, çaycÄ±, garson..."

"7 Åžubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabÄ±rsÄ±zlanan bir grubu karÅŸÄ±mda görmek istiyorum." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa görüÅŸmelerinde emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür etti.

TBMM çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da gece gündüz kendileriyle beraber olduÄŸunu dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"DanÄ±ÅŸman, koruma, hizmetli, çaycÄ±, garson, bilumum çalÄ±ÅŸanlara teÅŸekkür ediyorum. TeÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n her bir ferdine buradan selamlarÄ±mÄ± gönderiyorum. Onlara da gönülleriyle bizimle beraber olduklarÄ± için teÅŸekkür ediyorum. Anayasa Komisyonumuzun BaÅŸkanÄ±na ve üyelerine teÅŸekkür ediyorum. Bu tarihi anÄ±n inÅŸasÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlayan MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Bahçeli'ye, MHP milletvekillerine ve MHP teÅŸkilatÄ±na teÅŸekkür ediyorum."

"Söz milletin, karar milletin"

Muhalefetin eylemleri sÄ±rasÄ±nda yaralanan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, Antalya Milletvekili Gökcen ÖzdoÄŸan Enç, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile diÄŸer milletvekillerine "GeçmiÅŸ olsun" dileyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bana sizler gibi yol arkadaÅŸlarÄ± nasip ettiÄŸi için Rabb'ime hamdediyorum, ÅŸükrediyorum. Tabii bu büyük mücadelenin lideri Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkür ediyorum. Evet, söz milletin, karar milletin. Emanet emin ellerde, milletin elinde. Bu emanete sÄ±msÄ±kÄ± sahip çÄ±kacak milletime de bir kez daha ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum."