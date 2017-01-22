CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan OrtadoÄŸu'nun en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'dir dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± bazÄ± sÃ¶ylemleri nedeniyle eleÅŸtirirken OrtadoÄŸu'nun en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye olduÄŸunu dile getirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan DoÄŸu Afrika gezisi öncesi Atatürk HavalimanÄ±'nda önemli açÄ±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n o açÄ±klamalarÄ±:

"SayÄ±n Trump birçok açÄ±klamalar yapÄ±yor ve biz de bu açÄ±klamalarÄ± ÅŸu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryollarÄ± ondan öte ÅŸu anda OrtadoÄŸu'yu düÅŸünüyoruz. Trump'Ä±n OrtadoÄŸu'daki tavrÄ± ne olacaktÄ±r? Çünkü OrtadoÄŸu ÅŸu anda kaynÄ±yor. Åžu anda OrtadoÄŸu ile ilgili bazÄ± söylemler kulaÄŸÄ±mÄ±za geliyor ki bu söylemler doÄŸrusu rahatsÄ±z edicidir. Onun için tabii bunlarÄ± oturup deÄŸerlendirmek gerekecek.

"PARÇALI BÄ°R ORTADOÄžU'YU ASLA DÜÅžÜNMÜYORUZ"

Biz toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± duyulan bir OrtadoÄŸu'dan yanayÄ±z. ParçalÄ± bir OrtadoÄŸu'yu asla düÅŸünmüyoruz ve bu doÄŸru olmaz. Bu OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n bir defa kendisine saygÄ±sÄ±zlÄ±k olur. Böyle bir düÅŸünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben SayÄ±n Trump'a yapacaÄŸÄ±z ziyarette ki randevu ne zamana verilir, ÅŸu anda bilemiyorum. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, DÄ±ÅŸiÅŸleri bununla ilgili görüÅŸmelerini, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyorlar. O görüÅŸmede bunlarÄ± tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceÄŸiz, ele alacaÄŸÄ±z."

"ORTADOÄžU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESÄ° TÜRKÄ°YE'DÄ°R"

"OrtadoÄŸu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir" diyen ErdoÄŸan, "OrtadoÄŸu ile yakÄ±ndan uzaktan ilgisi alakasÄ± olmayanlar kalkÄ±p da OrtadoÄŸu'yla ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içerisine düÅŸerek, bir karar verirlerse bu tabii dünyamÄ±z için insanlÄ±k için isabetli olmaz diye düÅŸünüyorum" dedi.