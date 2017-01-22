Meral AkÅŸener'in aÄŸabeyinin cenazesinde polis arama yaptÄ±

MHP eski Milletvekili Meral AkÅŸenerâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybeden aÄŸabeyi son yolculuÄŸuna geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri iÃ§inde uÄŸurlandÄ±

MHP eski Milletvekili Meral AkÅŸener’in daha önce Kocaeli Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan aÄŸabeyi 69 yaÅŸÄ±ndaki Nihat Gürer önceki gün kanser tedavisi gördüÄŸü hastanede vefat etti. Nihat Gürer’in cenazesi Ä°stanbul’da bulunan özel bir hastaneden alÄ±narak memleketi Ä°zmit’e getirildi. Ä°kindi vakti Ä°zmit Fevziye Camisi’nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na Sinan OÄŸan, Koray AydÄ±n, Kocaeli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu, Ä°zmit Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat DoÄŸan, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, Merkez BankasÄ± eski BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ YÄ±lmaz, MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±bay, MHP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ünlü, Gürer’in ailesi ve yakÄ±nlarÄ± ile çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ°

Meral AkÅŸener cenaze öncesi caminin önünde bulunan bir restoranda taziyeleri kabul etti. AkÅŸener gelmeden önce taziyelerin kabul edileceÄŸi restoranda polisler tarafÄ±ndan önlem amaçlÄ± arama yapÄ±ldÄ±. Fevziye Camisi’nin etrafÄ±nda da güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Meral AkÅŸener’e taziyelerini iletmek isteyenler restoranÄ±n önünde toplandÄ±. Meral AkÅŸener daha sonra caminin bahçesine geçerek burada da taziyeleri kabul ederken, izdiham yaÅŸandÄ±.Meral AkÅŸener aÄŸabeyinin tabutu baÅŸÄ±nda dua okurken, baÅŸÄ±nÄ± tabutun üzerine koyarken büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.