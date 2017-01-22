MHP lideri BahÃ§eli'den referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli referandum hakkÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bahçeli, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 18 maddeden oluÅŸan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin oylama sürecinin 21 Ocak'ta tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.TBMM'nin çok verimli, etkin ve yoÄŸun bir dönem geçirdiÄŸini belirten Bahçeli, milli iradeyi onurla temsil eden milletvekillerinin, geceli gündüzlü çalÄ±ÅŸmalarla üstlendikleri siyasi ve milli sorumluluÄŸun gereÄŸini yerine getirdiÄŸini bildirdi.Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kanunun CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n onayÄ±ndan sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸöyle devam etti:

"Her zaman olduÄŸu gibi, bundan sonrasÄ± için de söz ve karar egemenliÄŸin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir. Aziz milletimiz TBMM'de kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve bu herkes için baÄŸlayÄ±cÄ± olup kesinlik içerecektir. Bu kapsamda MHP, TBMM'de göstermiÅŸ olduÄŸu ahlaki duruÅŸun, olgun ve sorumlu tavÄ±rla birlikte isabetli kararÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± referandum sürecinde de ortaya koyacaktÄ±r. Partimizi tutarsÄ±zlÄ±kla suçlayanlarÄ±n, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliÅŸtiÄŸini ileri sürenlerin ne kadar yanÄ±ldÄ±klarÄ±, ne denli art niyetli olduklarÄ± yakÄ±nda tüm yönleriyle anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. MHP ne ilkelerinden ne ülkülerinden ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüÅŸü olmayan muazzam bir millet eseridir. Bunu anlamayan dar kafalÄ±larÄ±n, kriz ve kaosa yatÄ±rÄ±m yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP'yi karalama telaÅŸÄ± ve suçlama yarÄ±ÅŸÄ± beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktÄ±r."

Bahçeli, MHP'nin devlet ve millet bekasÄ±nÄ± güçlendirmek, güvenceye almak, aynÄ± zamanda milli uzlaÅŸma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazÄ± bitirmek amacÄ±yla, yüklendiÄŸi tarihi görevi gönül huzuruyla ifa ederek, üstüne düÅŸeni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NE TEÅžEKKÜR

Özellikle 9 Ocak’tan itibaren MHP milletvekillerinin olaÄŸanüstü bir mücadele azmi göstermelerinin, her türlü tahrik ve iftiraya karÅŸÄ± sabÄ±r ve inançtan bir duvar örmelerinin takdir edilecek bir vakarÄ±n ispatÄ± olduÄŸunu belirten Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bütün yÄ±kÄ±cÄ± propaganda ve saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen, MHP milletvekilleri anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°stek ve arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z milli huzur ve kardeÅŸliÄŸin tesisi, istikrar ve güvenliÄŸin temin ve tahkimidir. Ä°ftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, sosyal medya baÅŸta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan milletvekillerimiz dava adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve dik duruÅŸun ne demek olduÄŸunu dosta düÅŸmana ispatlamÄ±ÅŸlardÄ±r.

Bu itibarla partimizin deÄŸerli milletvekillerine yürekten teÅŸekkür ediyor, referanduma gidecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin milletimize, devletimize ve geleceÄŸimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ±, yeni umutlar getirmesini, yepyeni ufuklar açmasÄ±nÄ± Rabbimden niyaz ediyorum."