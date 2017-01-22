Meclis Genel Kurulundaki Ã§alÄ±ÅŸmalara o tarihe kadar ara verildi

TBMM Genel Kurulunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 Åžubat 2017 tarihine kadar ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.ToplantÄ±da, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Genel Kurula sunuÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, DanÄ±ÅŸma Kurulu toplanamadÄ±ÄŸÄ±ndan, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 Åžubat'a kadar ara verilmesine yönelik grup önerisi okundu.Söz talebinde bulunan CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, eski milletvekili Kamer Genç'in ölümünün birinci yÄ±lÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, Genç'i rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gök ayrÄ±ca bugün hayatÄ±nÄ± kaybeden GençlerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav ile eski bakanlardan Vahit HalefoÄŸlu'na da rahmet, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ± da Ä°lhan Cavcav'a rahmet dileÄŸinde bulunarak, Kamer Genç'i de rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Partisinin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti KÄ±rÄ±kkale Milletvekili Ramazan Can, Genel Kurulun 23, 24, 25, 26 ve 31 Ocak 2017 ile 1 ve 2 Åžubat 2017 günleri toplanmamasÄ±nÄ±n önerildiÄŸini aktardÄ±.

"Nihai kararÄ± milletin verecek"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin nihai kararÄ± milletin vereceÄŸini belirterek, demokratik usullere göre referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütüleceÄŸini bildirdi.KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan oylanan grup önerisi kabul edildi.BaÅŸkanvekili BahçekapÄ±lÄ±, 7 Åžubat 2017 SalÄ± günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleÅŸimi kapattÄ±.