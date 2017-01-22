CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin iptali iÃ§in mahkemeye baÅŸvuracak

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin onaylanmasÄ± halinde iptali iÃ§in saatler iÃ§inde baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± duyurdu

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç’in birinci ölüm yÄ±l dönümü nedeniyle Tunceli’nin NazÄ±miye ilçesine gelen CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, TBMM’den geçen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.Özel, “Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Meclisten geçti. Gerekli redaksiyonlar yapÄ±lÄ±p CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yollanacak. Çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde onaylanacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu yasayÄ± onaylamasÄ± durumunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini referanduma götürme kararÄ±nÄ± ilan ettikten sonra saatler içinde baÅŸvurumuzu yapacaÄŸÄ±z. En geç bir gün içinde baÅŸvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceÄŸiz” dedi.