CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor iÅŸte nedeni

CHP, 339 oyla yasalaÅŸan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin iptali iÃ§in Anayasa Mahkemesine baÅŸvuracak

Anayasa Mahkemesi’ne yapÄ±lacak baÅŸvurunun hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan ve Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök yapÄ±yor. CHP kurmaylarÄ±, düzenlemede yer alan milletvekili seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18’e indirilmesi ve 550 milletvekilinin 600’e çÄ±kartÄ±lmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki bütün maddelerin Anayasa’nÄ±n deÄŸiÅŸtirilemez ilkelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk dört maddeye aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunuyor. CHP baÅŸvurusunda her ne kadar sistem ‘cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ öngörse de uygulamada ‘baÅŸkanlÄ±k’ sistemini getireceÄŸini ve yapÄ±lanÄ±n bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olduÄŸunu maddelerin neler getireceÄŸini anlatarak savunacak.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, Hürriyet’e özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: “Her ÅŸeyden önce içerik olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ilk 4 maddenin ihlali söz konusu. Bu düzenleme ile demokratik Cumhuriyet ve hukuk devletini ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Düzenlemeye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±p güçler tek bir elde toplanÄ±yor, demokratik Cumhuriyet’i ve hukuk devletini ortadan kaldÄ±rÄ±yor, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±ran bir sistem yaratÄ±lÄ±yor.”

REFERANDUMA HAZIRLIK

Referandum miting ve toplantÄ±larÄ± öncesi Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun Parti Meclisi ve 81 il baÅŸkanÄ±nÄ± toplayarak yürütülecek propagandanÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± belirlemesi bekleniyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ANAP, DYP gibi eski merkez saÄŸ partilerin yöneticileriyle de görüÅŸerek çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸi öÄŸrenildi.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA

CHP, ÅŸekil yönünden yapacaÄŸÄ± baÅŸvuruda yasama teklifi açÄ±sÄ±ndan ‘sakÄ±ncalarÄ±’ ve oylamada gündeme getirdiÄŸi gizli oy ihlallerini dosyaya koymaya hazÄ±rlanÄ±yor. Genel Kurul’daki görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olan gizli oy ihlallerini kamerayla kayÄ±t altÄ±na alan CHP, bu kayÄ±tlarÄ± ve görüÅŸme tutanaklarÄ±nÄ± AYM’ye sunacak.