CHPâ€™nin referandum sÃ¼recindeki kampanyasÄ±na HDP'den eleÅŸtiri

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHPâ€™nin referandum sÃ¼recinde yapacaÄŸÄ± kampanyayÄ± eleÅŸtirerek Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Tukuklu bulunan Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk’ün DiyarbakÄ±r’da KCK anadavasÄ±nda görülen duruÅŸmasÄ±nÄ± HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Nadir Bingöl, Feleknaz Uca, Nimettullah ErdoÄŸmuÅŸ ile birlikte takip eden HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ahmet Türk’ün yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ± KCK ana davasÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi gerektiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, Balyoz, Odatv ve Åžike davasÄ±nÄ±n düÅŸürüldüÄŸünü hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"AynÄ± dönemde açÄ±lmÄ±ÅŸ olan ve ülkenin batÄ±sÄ±nda görülen davalarÄ±n hepsi ya yerel mahkemeler ya da temyiz mahkemeleri tarafÄ±ndan bir bir düÅŸürülüp, sanÄ±klarÄ±n tamamÄ± beraat ettiÄŸi, iddianameler ise neredeyse rejime dönük hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir kumpas iddianemeleri olarak kabul edildi. O dönem siyasi iktidarÄ±n ortaklarÄ± yargÄ±da, kollukta örgütlenmiÅŸ olan Gülen cemaatinin mensuplarÄ±, ne zaman ki iktidara benzer bir yönelimi gerçekleÅŸtirdi ve iktidarla ortaklÄ±klarÄ± bozuldu. Balyoz, kumpas, Odatv, ÅŸike davasÄ± ve adÄ±nÄ± sayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir çok dava düÅŸürülürken, siyasi iktadar tarafÄ±ndan terörist olarak adlandÄ±rÄ±lan savcÄ±larÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianameler, hakimlerin sürdürdüÄŸü mahkemeler bir tek sÄ±ra Kürde gelince hala devam ediyor ve siyasi iktadarla olan ortaklÄ±klarÄ± bugün dahi sürüyor."

"ADLÄ° TIP’A TÜRK’ÜN TAHLÄ°YE EDÄ°LMESÄ° Ä°ÇÄ°N RAPOR ULAÅžTI"

HDP’li YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ahmet Türk için hazÄ±rlanan saÄŸlÄ±k raporunda tahliye edimesi gerektiÄŸi belirtilerek Adli TÄ±p’a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak mahkemenin henüz karar vermediÄŸini de dile getirerek, "Ahmet Türk, bu davadan zaten tutuklu deÄŸil, Mardin’de görülmekte olan bir baÅŸka dava dosyasÄ±ndan tutuklu. O dosya ile alakalÄ± da bizim gerek Ankara’dan takip ettiÄŸimiz, gerekse de hukukçu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Mardin’den takip ettiÄŸi bir bilgiyi paylaÅŸmak istiyorum. Ahmet Türk, 74 yaÅŸÄ±nda. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayaÅŸan ve bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± tutuklanmadan kamuoyunca biliniyordu. Ahmet Türk’ün hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k raporlarÄ± Adli TÄ±p’a ulaÅŸtÄ± ve tahliye edilmesi gerektiÄŸi yönde kanaatler açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, bugün mahkemece bÄ±rakÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bizim tarafÄ±mÄ±zdan yine siyasi bir kararÄ±n devamÄ±dÄ±r. Elimizdeki bilgi Ahmet Türk’ün saÄŸlÄ±k raporunun hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve Adli TÄ±p’tan geçtiÄŸini ve mahkemenin hala neden bu raporun gereÄŸini yerine getirmediÄŸini anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ahmet Türk’ü yaklaÅŸÄ±k 45 dakika görme ÅŸansÄ±mÄ±z oldu. SaÄŸlÄ±k durumun çok iyi olduÄŸunu da ifade edemeyez, ama çok kötü bir saÄŸlÄ±k koÅŸulunun olduÄŸunu da söyleyemeyiz" diye konuÅŸtu.

"CHP’NÄ°N 'HAYIR' KAVRAMINI CÄ°DDÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°LDE ELEÅžTÄ°RÄ°YORUZ"

Bir gazetecinin, CHP’nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde referandumda 'HayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ± destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP’nin ’HayÄ±r’ kavramÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde eleÅŸtiriyoruz. CHP, 100 yÄ±llÄ±k statükoyu korumak için ’HayÄ±r’ diyor. DeÄŸiÅŸikliliÄŸi yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yÄ±l geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddden bir noktadan, bu ülke insanlarÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± ve onurlu barÄ±ÅŸÄ± barÄ±ndÄ±ran, 80 milyon insanÄ±n kendini içinde gördüÄŸü bir toplumsal sözleÅŸmeyi hak ettiÄŸine inanÄ±yoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir ’HayÄ±r’ kampanyasÄ±nÄ± tüm halkÄ±mÄ±z ve kurumlarÄ±mÄ±zla birlikte yürüteceÄŸiz. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n CHP ile anÄ±lmasÄ±nÄ± çok doÄŸru bulmayÄ±z" diye konuÅŸtu.