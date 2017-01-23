CHP'li Levent GÃ¶k'ten Meclis'e tatil tepkisi

CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, Meclis'in tatile girmesine tepki gÃ¶sterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, "Bu açÄ±k tabloya raÄŸmen, AKP grup önerisinin hemen oylanmasÄ± suretiyle alÄ±nan tatil kararÄ± sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar yok hükmünde bir karardÄ±r" dedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Gök, TBMM'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Gök, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Åžubat'a kadar tatile girmesine iliÅŸkin AK Parti grup önerisinin Meclis'te yapÄ±lan oylamasÄ±nda Anayasa ve iç tüzüÄŸe aykÄ±rÄ± durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, TBMM'de milletvekillerinin mükerrer oy kullanmasÄ±na tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± iddia etti. Gök, "Anayasa'nÄ±n 96. maddesine göre Meclisimizin toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ±, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n üçte biridir, yani 184 kiÅŸidir. Bu Anayasa'nÄ±n amir hükmüdür. Dünkü AKP grup önerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin talep etmesi üzerine, yapÄ±lan oylamada iktidar partisinden 157'sinin elektronik sistemle oy kullandÄ±ÄŸÄ±, 9'unun pusula gönderdiÄŸi belirlenmiÅŸtir. Bu oylama sonucu açÄ±klanmadan önce Divan Katibi TekirdaÄŸ Milletvekili Emre Köprülü'nün, mikrofonlardan duyulduÄŸu gibi, oturumu yöneten AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ±'ya hitaben ‘SayÄ±n BaÅŸkan elektronik sistemle oy pusulalarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±n' uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen, AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ±'nÄ±n hÄ±zlÄ±ca bir ÅŸeklide buna riayet etmeden hem elektronik hem de kendisine verilen pusulalarÄ± birleÅŸtirmek suretiyle bulduÄŸu rakamÄ± ilan etmesiyle toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ±nÄ±n var olduÄŸunu ifade etmiÅŸ, hemen akabinde AKP grup önerisini oylatmak suretiyle Meclis'in tatil edildiÄŸini duyurmuÅŸtur" ifadelerini kullandÄ±.

Sisteme 157 milletvekili girdiÄŸini ve 9 milletvekilinin oy pusulasÄ± gönderdiÄŸini ifade eden Gök ÅŸunlarÄ± söyledi:

"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemede 5 AKP milletvekilinin aynÄ± zamanda hem elektronik sisteme girdiÄŸi hem de yazÄ±lÄ± pusula gönderdiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. 5 AKP milletvekili mükerrer oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu 5 mükerrer oy düÅŸüldüÄŸünde toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ±nÄ±n o anda 161 kiÅŸi de kaldÄ±ÄŸÄ± açÄ±kça görülmektedir. Bu açÄ±k tabloya raÄŸmen, AKP grup önerisinin hemen oylanmasÄ± suretiyle alÄ±nan tatil kararÄ± sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar yok hükmünde bir karardÄ±r. Sahte, mükerrer oylarla tanzim edilen bir kararÄ±n geçerliliÄŸi yoktur. Bu tablo Meclisimizin itibarÄ±na büyük gölge düÅŸürmüÅŸtür. AKP grup önerisi, Meclis'in tatil olmasÄ± önerisi açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gerekçeyle Meclis kararÄ±na dönüÅŸmemiÅŸtir. Meclis kararÄ±na dönüÅŸmediÄŸi için Meclisimizin bugün ve yarÄ±n toplanmasÄ± gerekir. Bu tablodan TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ±, Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ±'yÄ±, rahatsÄ±z olmasÄ±na karÅŸÄ± görüÅŸemedim ama görüÅŸme talebimi ilettim, Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman'a, ÅŸu anda Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±za vekalet eden Ahmet AydÄ±n'a vermek suretiyle görüÅŸlerimizi paylaÅŸtÄ±k."

Gök, Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahçekapÄ±lÄ±'dan istifa etmesini beklediklerini söyleyerek, BahçekapÄ±lÄ±'nÄ±n tüm güvenilirliÄŸini yitirdiÄŸini öne sürdü.

KHK ile ilgili olarak, OlaÄŸanüstü Hal Komisyonu'nun kurulduÄŸunu hatÄ±rlatan Gök, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu komisyonun kurulmasÄ± nedeni, Anayasa Mahkemesi'ne yapÄ±lan ve sayÄ±larÄ± 80-100 bin olduÄŸu tahmin ettiÄŸimiz bireysel baÅŸvurularÄ±n önünü kesmek. Anayasa Mahkemesi bu konuda sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda. BaÅŸvurulara cevap verebilecek kapasiteyi ÅŸu anda Anayasa Mahkemesi oluÅŸturabilmiÅŸ deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla OlaÄŸanüstü Hal ile ilgili itirazlarÄ± inceleme komisyonu, Anayasa Mahkemesi'ne yapÄ±lacak baÅŸvurularÄ±n engellenmesi amacÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸ bir komisyon olarak gözüküyor. Komisyon 7 üyeden oluÅŸacak. Üyelerden 3'ü BaÅŸbakan, birini Adalet BakanÄ±, birini Ä°çiÅŸleri BakanÄ± belirleyecek, bir de YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'dan birer hakim gelecek. Yani yeni bir ihdas edilen komisyon. Bu komisyon kendisine yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± inceleyecek. Bilgi toplayacak. Böyle bir komisyonun yasada yeri yok."

CHP'nin nasÄ±l bir kampanya izleyeceÄŸi konusunda ise Gök, "Gençlerle, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸma yürütülüyor. Bu kampanyada Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine, Türkiye'de yaÅŸayan yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ve özellikle hangi nedenlerden dolayÄ± ‘hayÄ±r' deneceÄŸinin iyi anlatÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸma yürütülüyor. Ä°l baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±, parti meclisini toplayacaÄŸÄ±z. Herkes her yerde olacak. Birebir yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zla yüz yüze kampanyayÄ± yürütmek suretiyle, sandÄ±k güvenliÄŸini düÅŸünen bir anlayÄ±ÅŸla, oylarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini önleyen bir anlayÄ±ÅŸla örgütlenmeyi planlÄ±yor ve yapÄ±yoruz" dedi.