CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun o sÃ¶zleri 10 bin lirasÄ±na mal oldu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sema RamazanoÄŸlu'na sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler nedeniyle 10 bin lira manevi tazminat Ã¶deyecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 5 Nisan 2016'daki partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki sözleri nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sema RamazanoÄŸlu'na 10 bin lira tazminat ödeyecek.

DAVANIN KABULÜNÜ Ä°STEDÄ°

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruÅŸmaya taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.RamazanoÄŸlu'nun avukatÄ± Cihat HaykÄ±r, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, özellikle bir kadÄ±na karÅŸÄ± söz konusu ifadeleri kullanmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek, davanÄ±n kabulünü istedi.

"Ä°FADELERÄ° 'KORUYUP, KOLLAMAK' ANLAMINDA"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun avukatÄ± Celal Çelik ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri "koruyup, kollamak" anlamÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, "açÄ±klamanÄ±n, ifade hürriyeti kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesini" ve davanÄ±n reddini talep etti.Hakim Fatih Akarsu, beyanlarÄ± dinledikten sonra davayÄ± kÄ±smen kabul ederek, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 10 bin lira manevi tazminatÄ± RamazanoÄŸlu'na ödemesine karar verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Dava dilekçesinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, RamazanoÄŸlu'na yönelik sözleri aktarÄ±larak, "ahlak sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan sözlerinin ulusal gazetelerde haber olduÄŸu, taraflÄ± tarafsÄ±z her kesim tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±" belirtilmiÅŸ ve 50 bin lira manevi tazminat talep edilmiÅŸti.