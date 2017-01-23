Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/01/2017 17:14

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± kÄ±zdÄ±ran kaymakam Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu


Muhtarlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 15 Temmuz gazisine yardÄ±m etmediÄŸi gerekÃ§eyle kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± kaymakamÄ± Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili olarak gÃ¶revlendirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n muhtarlarla yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da '15 Temmuz gazisinin evraklarÄ±yla ilgilenmediÄŸi' iddiasÄ±yla kendisini isim vermeden eleÅŸtirdiÄŸi Bahçelievler KaymakamÄ± Mehmet Ali ÖzyiÄŸit, Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili olarak görevlendirildi.

SORUÅžTURMA DEVAM EDÄ°YOR

Milliyet'in haberine göre, Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Osman AteÅŸ ise Bahçelievler KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na vekaleten atandÄ±. Kaymakam Mehmet Ali ÖzyiÄŸit ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

ERDOÄžAN "SEN KENDÄ°NÄ° NE SANIYORSUN?" DEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bahçelievler KaymakamÄ± ile ilgili ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: "Ey kaymakam sen kendini ne sanÄ±yorsun? Sen orada kendini kalÄ±cÄ± mÄ± sanÄ±yorsun? Sen o makamda varsan o gazi sebebiyle varsÄ±n, haddini bileceksin. Haddini bilmediÄŸin zaman da haddini sana bildirirler. Ä°çiÅŸleri BakanÄ±ma da söyledim, gereÄŸi yapÄ±lacak"

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