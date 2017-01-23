CHP'nin o iddiasÄ± TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ± toplayacak

CHP'nin, "TBMM Genel Kurulunun dÃ¼nkÃ¼ birleÅŸiminde oy sahtekarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddia Ã¼zerine TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak.

CHP, konuyla ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu. BaÅŸvuruda, "TBMM Genel Kurulunun dünkü 65. birleÅŸiminde AK Parti Grup önerisinin oylamasÄ±ndan önce, CHP milletvekillerinin yoklama talebi üzerine gerçekleÅŸtirilen elektronik oy düÄŸmelerine basmak suretiyle yapÄ±lan yoklamada 157 milletvekilinin sisteme girdiÄŸi, 9 milletvekilinin de oy pusulasÄ± gönderdiÄŸi" iddia edildi.

"MÜKERRER OY KULLANILDI" Ä°DDÄ°ASI

Liste üzerine yapÄ±lan incelemede sonrasÄ±nda, 5 AK Parti'li milletvekilinin hem elektronik oy düÄŸmesi ile oy kullandÄ±ÄŸÄ± hem de pusula gönderdiÄŸi, böylece oylarÄ±n mükerrer sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± savunulan dilekçede, "Trabzon Milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat KöktaÅŸ, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili ErtuÄŸrul Soysal'Ä±n hem elektronik oylamaya katÄ±larak hem de oy pusulasÄ± göndererek mükerrer oy kullanmasÄ± açÄ±k bir sahteciliktir." ifadesine yer verildi.

ÇARÅžAMBA GÜNÜ 15.00'DA TOPLANACAK

Dilekçede, bu nedenlerle, "Bugün TBMM Genel Kurulunun toplanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n toplanarak dünkü birleÅŸimde gerçekleÅŸtirilen ve yok hükmündeki tatil kararÄ± için gerekli düzeltmenin yapÄ±lmasÄ± ile mükerrer oy kullanan milletvekilleri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±." istendi. TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da CHP'nin bu baÅŸvurusu üzerine, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n çarÅŸamba günü saat 15.00'de toplanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.