Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/01/2017 21:03

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Cazibe Merkezleri programÄ±nÄ± yarÄ±n paylaÅŸacak


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m yarÄ±n sabah yapacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Cazibe Merkezleri programÄ±nÄ± anlatacak.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yarÄ±n saat 10.00’da Ankara’da bazÄ± gazetelerin yayÄ±n yönetmenleri ile bir araya gelecek. Ekonomi gündeminin deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±da startÄ± verilecek Cazibe Merkezleri ProgramÄ±'nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± bekleniyor.DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Bölgesi'ne yatÄ±rÄ±m teÅŸviklerinde önemli bir adÄ±m atan hükümet, 22 KasÄ±m tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan KHK ile yatÄ±rÄ±mda Cazibe Merkezleri ProgramÄ± dönemi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

 Program, 5 ayrÄ± merkezde 23 ili kapsÄ±yor

*ElazÄ±ÄŸ merkezinde ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Tunceli ve Bingöl. 

*Erzurum merkezinde Erzurum, Erzincan, GümüÅŸhane ve Bayburt. 

* Van merkezinde Van, Hakkari, muÅŸ ve Bitlis. 

*Kars merkezinde Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r.

*DiyarbakÄ±r merkezinde DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Mardin, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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