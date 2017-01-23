BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Cazibe Merkezleri programÄ±nÄ± yarÄ±n paylaÅŸacak

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m yarÄ±n sabah yapacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Cazibe Merkezleri programÄ±nÄ± anlatacak.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yarÄ±n saat 10.00’da Ankara’da bazÄ± gazetelerin yayÄ±n yönetmenleri ile bir araya gelecek. Ekonomi gündeminin deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±da startÄ± verilecek Cazibe Merkezleri ProgramÄ±'nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± bekleniyor.DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Bölgesi'ne yatÄ±rÄ±m teÅŸviklerinde önemli bir adÄ±m atan hükümet, 22 KasÄ±m tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan KHK ile yatÄ±rÄ±mda Cazibe Merkezleri ProgramÄ± dönemi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Program, 5 ayrÄ± merkezde 23 ili kapsÄ±yor

*ElazÄ±ÄŸ merkezinde ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Tunceli ve Bingöl.

*Erzurum merkezinde Erzurum, Erzincan, GümüÅŸhane ve Bayburt.

* Van merkezinde Van, Hakkari, muÅŸ ve Bitlis.

*Kars merkezinde Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r.

*DiyarbakÄ±r merkezinde DiyarbakÄ±r, ÅžanlÄ±urfa, Mardin, Batman, Siirt, ÅžÄ±rnak.