CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tanzanya dilinde konuÅŸtu

Ziyaret iÃ§in gittiÄŸi Tanzanya'da konuÅŸan ErdoÄŸan, yerel dilde "Damlaya damlaya gÃ¶l olur" ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaret için geldiÄŸi Tanzanya'da konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bölümünde yerel dilde konuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n Türkçe'de 'Damlaya damlaya göl olur" atasözüne denk geldiÄŸini söylediÄŸi sözlerden sonra salondan alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

ERDOÄžAN ONURUNA YEMEK VERDÄ°LER

Resmi temaslarÄ±n ardÄ±ndan Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± John Pombe Joseph Magufuli ve eÅŸi Janeth Magufuli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verdi.

BAKANLAR DA YEMEKTEYDÄ°

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki yemekte, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve eÅŸi Nigar Hülya ÇavuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ve eÅŸi AyÅŸen Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da hazÄ±r bulundu.