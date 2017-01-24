Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/01/2017 09:25

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tanzanya dilinde konuÅŸtu


Ziyaret iÃ§in gittiÄŸi Tanzanya'da konuÅŸan ErdoÄŸan, yerel dilde "Damlaya damlaya gÃ¶l olur" ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi ziyaret için geldiÄŸi Tanzanya'da konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bölümünde yerel dilde konuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n Türkçe'de 'Damlaya damlaya göl olur" atasözüne denk geldiÄŸini söylediÄŸi sözlerden sonra salondan alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

ERDOÄžAN ONURUNA YEMEK VERDÄ°LER

Resmi temaslarÄ±n ardÄ±ndan Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± John Pombe Joseph Magufuli ve eÅŸi Janeth Magufuli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verdi.

BAKANLAR DA YEMEKTEYDÄ°

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki yemekte, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve eÅŸi Nigar Hülya ÇavuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ve eÅŸi AyÅŸen Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da hazÄ±r bulundu.

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