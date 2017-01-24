Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/01/2017 09:55

ABD'nin Minnesota Valisi mecliste konuÅŸma yaparken bayÄ±ldÄ±


ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton, mecliste konuÅŸurken nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± bayÄ±ldÄ±.

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton (69), Mecliste konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada baygÄ±nlÄ±k geçirdi. Eyalet Meclisinde "Eyaletin Durumu" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±ktan 45 dakika sonra duraklayÄ±p su içen Dayton, ardÄ±ndan fenalaÅŸtÄ± Valinin baygÄ±nlÄ±k geçirdiÄŸini fark eden çevresindekiler, Dayton düÅŸerken kollarÄ±ndan tutup kontrollü bir ÅŸekilde yere yatÄ±rdÄ±.BaÅŸÄ±nÄ± kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardÄ±mÄ±yla baÅŸka bir odaya taÅŸÄ±ndÄ±.Vali Dayton'Ä±n oÄŸlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, babasÄ±nÄ±n bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduÄŸunu duyurdu. Dayton'Ä±n neden baygÄ±nlÄ±k geçirdiÄŸi hakkÄ±nda henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

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