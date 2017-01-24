KurtulmuÅŸ BahÃ§eli sÃ¼rece destek vermeseydi anayasa meclisten geÃ§mezdi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, siyasal gÃ¼cÃ¼n yanÄ± sÄ±ra sayÄ±sal gÃ¼cÃ¼n de Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "BahÃ§eli sÃ¼rece destek vermeseydi anayasa paketini Meclis'ten geÃ§iremezdik. 316 kiÅŸinin oyuyla anayasayÄ± geÃ§iremezdik, sayÄ±n BahÃ§eli hiÃ§bir fayda ve Ã§Ä±kar gÃ¶zetmeksizin bizimle oldu" dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±'nda gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, yaklaÅŸan anayasa referandumuna iliÅŸkin "Ä°ki parti de kendi öncelikleri bakÄ±mÄ±ndan referandum kampanyasÄ± yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin birlikte kampanya yürütmesi söz konusu deÄŸildir." dedi. Öte yandan KurtulmuÅŸ, "Bahçeli sürece destek vermeseydi, biz AK Parti olarak bunu Meclis'ten geçiremezdik. Çünkü milletvekili sayÄ±mÄ±z yeterli deÄŸil" de dedi. KurtulmuÅŸ, referandumdan sonra 2019'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan'Ä±n görevde kalacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ä°ÅŸte Numan KurtulmuÅŸ'un sözlerinden satÄ±r baÅŸlarÄ±:

AK PARTÄ° - MHP REFERANDUM KAMPANYASINI BÄ°RLÄ°KTE YÜRÜTECEK MÄ°?

Numan KurtulmuÅŸ yaklaÅŸan anayasa referandumuna iliÅŸkin "Ä°ki farklÄ± partinin bir anayasa deÄŸiÅŸiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müÅŸtereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakÄ±mÄ±ndan bir referandum kampanyasÄ± yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yürütmesi söz konusu deÄŸildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktalarÄ± anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafÄ±ndan bir kampanya yürüteceÄŸiz. Her ikisi de evet kampanyasÄ± olacak" dedi. KurtumÅŸu'un açÄ±klamalarÄ± özetle ÅŸöyle:

YENÄ° SÄ°STEME GEÇÄ°Åž NE ZAMAN?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemine geçiÅŸ 2019 seçimlerinden sonra olacak. O tarihe kadar BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z görevine devam edecek. Anayasa teklifinin yasalaÅŸmasÄ± için referandumdan evet oyu çÄ±kmasÄ± gerekiyor.

AK PARTÄ° - MHP REFERANDUM KAMPANYASINI BÄ°RLÄ°KTE YÜRÜTECEK MÄ°?

Numan KurtulmuÅŸ yaklaÅŸan anayasa referandumuna iliÅŸkin "Ä°ki farklÄ± partinin bir anayasa deÄŸiÅŸiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müÅŸtereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakÄ±mÄ±ndan bir referandum kampanyasÄ± yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyasÄ± yürütmesi söz konusu deÄŸildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktalarÄ± anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafÄ±ndan bir kampanya yürüteceÄŸiz. Her ikisi de evet kampanyasÄ± olacak" dedi.

"BAHÇELÄ° SÜRECÄ° BAÅžLATMASAYDI..."

BaÅŸkanlÄ±k sistemi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi çok uzun zamandan beri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. EÄŸer Bahçeli "mevcut durumu düzeltmek lazÄ±m" diye bir süreci baÅŸlatmasaydÄ± biz çok istesek de bunu kuramazdÄ±k. Sonuçta 316 oyumuz var. MHP'nin desteÄŸi ile çok ÅŸükür bunu gerçekleÅŸtiriyoruz.

YENÄ° SÄ°STEME GEÇÄ°Åž NE ZAMAN?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemine geçiÅŸ 2019 seçimlerinden sonra olacak. O tarihe kadar BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z görevine devam edecek. Anayasa teklifinin yasalaÅŸmasÄ± için referandumdan evet oyu çÄ±kmasÄ± gerekiyor.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI SÄ°STEMÄ°

Ak Parti 367 meselesinin ardÄ±ndan hodri meydan dieyrek halka gitti. Çok hayÄ±rlÄ± oldu. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesi çok önemli bir adÄ±mdÄ±. Demokratik ve ÅŸeffaf bir kampanya ile cumhurbaÅŸkanÄ± seçiliyor. GeçmiÅŸ dönemlerde CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan arasÄ±nda çok ciddi tartÄ±ÅŸmalar oldu. Rahmetli Ecevit'in kendisi göreve getirdiÄŸi Necdet Sezer'in kafasÄ±na kitapçÄ±k attÄ±ÄŸÄ± günleri hatÄ±rlÄ±yoruz. Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n her birisi Türkiye'ye çok zaman kaybettirmiÅŸ tartÄ±ÅŸmalardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± ile BaÅŸbakan çatÄ±ÅŸmasÄ± yeni sistemle ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Türkiye ekonomisi bu olaylarla türbulansa girmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ± kendi kabinesini kuracak. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde karar alma imkanÄ±na sahip olacak. Buna karÅŸÄ±lÄ±k çok ciddi hesap verme mekanizmalarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak. Sonuçta Türkiye yoluna daha emin adÄ±mlarla devam edecek.Türkiye siyaseti rahmetli Menderes'ten beri bu sistemi tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Birçok lider bu konudaki görüÅŸlerini milletle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O güç o zaman söz konusu deÄŸildi. Åžimdi mümkün oldu.

YETKÄ° TARTIÅžMALARI

Bugünkü CumhurbaÅŸkanÄ± olaÄŸanüstü yetkilerle donatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hiçbir ÅŸekilde hesap vermeyen bir sistem var ÅŸu anda. Yeni sistemde parlamento CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan hesap sorabilecek. Mevcut sistemde iki baÅŸlÄ± bir yürütme var. Ama yeni sistemle iki baÅŸlÄ± yürütme ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Tek bir yürütme mekanizmasÄ± kuruluyor. Buna CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi deniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye terör örgütlerine karÅŸÄ± büyük bir mücadele veriyor. Referandumdan sonra bu örgütlerin sesleri iyice kÄ±sÄ±lacaktÄ±r. Referandumda evet çÄ±kmamasÄ± için terör örgütleri devrede.

LÄ°DERLERE SUÄ°KAST Ä°DDÄ°ALARI

Tedbir almak durumundayÄ±z. ZÄ±rhlÄ± araçlar artÄ± ilave korumalarla tedbirler alÄ±nÄ±yor. Liderlere suikast iddialarÄ± istihbarat raporlarÄ±na dayanÄ±yor.

REÄ°NA SALDIRISI

Bu saldÄ±rganÄ±n arkasÄ±nda bir istihbarat desteklerinin olmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Åžu anda saldÄ±rgan elde. Sorgusu çok boyutlu bir ÅŸekilde yürütülüyor. ArkasÄ±ndaki gerçek güçleri bulacak bilgilere ulaÅŸÄ±lacak. GeçmiÅŸine doÄŸru çok sayÄ±da detay bilgiye de kavuÅŸabiliriz. SaldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki gerçek güçlere ulaÅŸÄ±lacak. Emniyet güçleri ÅŸahÄ±stan hareketle önemli detay bilgilere sahip.

ASTANA ZÄ°RVESÄ°

Suriye'de malesef 6 yÄ±ldÄ±r bir savaÅŸ söz konusu. Bir vekalet savaÅŸÄ± söz konusu. 600 bin sivil insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bir savaÅŸ söz konusu. Türkiye ve Rusya baÅŸta olmak üzere bir sürecin baÅŸlamasÄ± için insiyatif ortaya koydu. Halep barÄ±ÅŸÄ± üzerinden baÅŸlayarak Türkiye ve Rusya garantörlük ortaya koydu. Çok ÅŸükür sivillerin tahliyesi konusunda önemli bir yok katedildi. AteÅŸkesin Suriye geneline yayÄ±lmasÄ± için bir süreç baÅŸladÄ±. Astana'da bunun sonucudur.