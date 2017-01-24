Ä°ÅŸte AKP ile MHP arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸin altÄ±nda yatan 3 senaryo

Referandum iÃ§in AKP'ye destek veren MHP'nin bundan sonraki sÃ¼reÃ§te nasÄ±l ilerleyeceÄŸine iliÅŸkin kulislerde Ã§eÅŸitli senaryolar konuÅŸuluyor.

AK Parti ile MHP arasÄ±nda Anayasa için yapÄ±lan ittifakÄ±n bundan sonraki süreçte nasÄ±l devam edeceÄŸine iliÅŸkin yeni senaryolar konuÅŸuluyor. Ä°ki partinin planÄ±nda iÅŸbirliÄŸi için seçim barajÄ±ndan seçim sistemine kadar bir dizi baÅŸlÄ±k olduÄŸu iddia ediliyor. Ä°ÅŸbirliÄŸi için, 'Referandum kampanyasÄ±, referandum sonrasÄ± ve 2019 sonrasÄ±' olmak üzere 3 senaryodan söz ediliyor. AK Parti kulislerine de yayÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre üzerinde konuÅŸulan senaryolar ÅŸöyle:

1- REFERANDUM HESAPLARI

Birinci senaryoya göre, kabinede referandum öncesi hemen revizyona gidilecek. Üç bakan gidecek, yerine AK Parti içindeki MHP kökenli isimler bakan yapÄ±lacak. MHP parti yönetiminden farklÄ± olarak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine destek vermeyen MHP tabanÄ±na, bu yolla sÄ±cak mesaj verilecek. MHP kökenli isimler kampanyada aktif olarak kullanÄ±lacak. Kampanyada, MHP teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n ziyaret edilmesi gibi iliÅŸkileri geliÅŸtiren adÄ±mlar da atÄ±lacak.

2- KABÄ°NEYE MHP KÖKENLÄ° BAKANLAR

Bir diÄŸer senaryoya göre, kabine revizyonu referandum sonrasÄ±na bÄ±rakÄ±lacak. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa hazÄ±rlÄ±k sürecinde kabinede MHP kökenli bakanlar da olacak. Hem mevzuatÄ±n baÅŸkanlÄ±k sistemine göre hazÄ±rlanmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu isimlerden yararlanÄ±lacak, hem de olasÄ± bir seçimde, bu isimlerin desteÄŸi ile MHP tabanÄ±na mesaj verilecek.

3- 'BAÅžKAN YARDIMCILIÄžI' Ä°DDÄ°ASI

Üçüncü senaryoda ise de anayasa deÄŸiÅŸiklik paketi referandumda onay alÄ±rsa, kabineye MHP kökenlilerin alÄ±nmasÄ± 2019'daki seçim sonrasÄ±na sarkacak. Siyasi kulislerde, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev alacaÄŸÄ±na dair deÄŸerlendirmeler de bu üçüncü senaryo için kullanÄ±lÄ±yor. OlasÄ± bir baÅŸkanlÄ±k sisteminde, iki cepheli yapÄ±nÄ±n partileri zorunlu iÅŸbirliÄŸine yönlendireceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Kulislerde, "AKP - MHP saÄŸ bloÄŸu, CHP ve kendini yeniden tanÄ±mlayacak HDP de sol bloÄŸu oluÅŸturacak" deniliyor. Ancak bazÄ± AK Parti kurmaylarÄ± ise bugünkü seçim yasalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmemesi durumunda, iki yapÄ±lÄ± bir sisteme geçilmesinin mümkün olmayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyorlar.

SEÇÄ°M SÄ°STEMÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Seçim sisteminin aynen kalmasÄ± durumunda, son seçim örneklerinde olduÄŸu gibi, seçim barajÄ± yüzde 7-10 olarak belirlense dahi, en az 4 partili bir parlamentonun ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±, iÅŸbirliÄŸi ve ortak hareketin ancak bu partilerin uzlaÅŸmaya varmasÄ±yla mümkün olacaÄŸÄ± dile getiriliyor. Ä°ki yapÄ±lÄ± bir parlamentodan söz edebilmek için seçim sisteminde 'dar bölge veya daraltÄ±lmÄ±ÅŸ bölge'ye geçilmesi gerekiyor.