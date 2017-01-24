BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±kladÄ± yatÄ±rÄ±m iÃ§in faizsiz yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, Cazibe Merkezleri ProgramÄ± BaÅŸlangÄ±Ã§ LansmanÄ±'na katÄ±larak burada bir konuÅŸma yaptÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YatÄ±rÄ±m yapanlara ücretsiz danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verilecek. Ä°yi bir fizibilite, baÅŸarÄ±lÄ± bir yatÄ±rÄ±m için olmazsa olmazdÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla fizibilite hazÄ±rlanmasÄ±, gerekli ön projelerin yapÄ±lmasÄ± için istenen danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca yatÄ±rÄ±m için yer vereceÄŸiz." dedi.

"Herkes elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyacak"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"YatÄ±rÄ±m için sÄ±fÄ±r faizli yatÄ±rÄ±m kredisi verilecek. Faiz oranÄ± indirilmiÅŸ iÅŸletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranÄ± 10'sa yarÄ±sÄ±nÄ± devlet karÅŸÄ±layacak, KOBÄ°'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, iÅŸini geliÅŸtirmek isteyenlere de ayrÄ±ca destek verilecek. ÇaÄŸrÄ± merkezi kurmak isteyenlere de yatÄ±rÄ±m desteÄŸi verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatÄ±rÄ±m desteÄŸi verilecek. Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayÄ± sen koyacaksÄ±n, devlet de 70 lirasÄ±nÄ± verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyacak."

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cazibe Merkezleri ProgramÄ± kapsamÄ±nda, ön taleplerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 28 KasÄ±m 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamÄ±n da 112 bin 400 kiÅŸi olduÄŸunu bildirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükÅŸehirlerde yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±klarÄ±na, diÄŸer ÅŸehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binalarÄ±, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapÄ±mÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek." ifadelerini kullandÄ±.

"Büyük yatÄ±rÄ±mlar özel desteklenecek"

"OSB'lerde yatÄ±rÄ±ma uygun arsa yoksa, o zaman hazinenin arazilerinden uygun arsa verilecek" diyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Diyelim ki büyük ölçekli organize sanayi dolu, arsa yok, yeni organize sanayi yapacak yer de yok, hazinenin elindeki arazilerden fabrika olmaya, ÅŸehrin imar planÄ±na uygun araziler bulunup yatÄ±rÄ±mcÄ±ya tahsis edilecek. AyrÄ±ca büyük yatÄ±rÄ±mlar, organize sanayi bölgeleri dÄ±ÅŸÄ±nda özel desteklenecek."

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°malatlarÄ± destekleyerek, DoÄŸu'da yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü açÄ±yoruz. YatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± DoÄŸu'ya, GüneydoÄŸu'ya kaydÄ±rmak isteyenlere özel destekler vereceÄŸiz. ÇaÄŸrÄ± ve veri merkezlerinde, öncelikle müsait kamu binalarÄ±nÄ± tahsis edeceÄŸiz. AyrÄ±ca iletiÅŸim altyapÄ±sÄ± devlet tarafÄ±ndan yapÄ±lacak, kuruluÅŸ aÅŸamasÄ±nda personelin eÄŸitilmesi için kiÅŸi baÅŸÄ±na 2 bin 500 lira destek verilecek. Veri merkezlerinde de kullanÄ±lan elektriÄŸin yüzde 30'nu devlet karÅŸÄ±layacak. Uygun olan iÅŸ, aÅŸ saÄŸlayan projelere gözümüz kapalÄ± destek vereceÄŸiz. 'Burada bir para daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, geleyim buradan 3-5 kuruÅŸ para alayÄ±m' diye düÅŸünüyorsanÄ±z, hiç yanaÅŸmayÄ±n. Gerçekten yatÄ±rÄ±m yapacak olana para var. Elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyup üretecek, ürettiÄŸini deÄŸerlendirecek, insanlara aÅŸ ve iÅŸ saÄŸlayacak olanlarla iÅŸimiz olur. DiÄŸerleriyle iÅŸimiz olmaz."